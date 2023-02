Supplement Guide: ओमेगा -3 सप्लीमेंट का ज्यादा सेवन करने से होंगे ये नुकसान, जानें कितनी मात्रा में लेना सुरक्षित

Omega-3 Daily Limit: ओमेगा 3 की ज्यादा खुराक ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ा सकती है.

इन सप्लीमेंट्स का अधिक सेवन वजन बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है.

अधिक मात्रा में सेवन करने पर ये नींद के पैटर्न को भी बिगाड़ देते हैं.

How Much Omega-3 To Take: ओमेगा 3 सप्लीमेंट मानव शरीर के लिए कई तरह से अच्छे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप सही खुराक ले रहे हैं या नहीं? सप्लीमेंट कई शारीरिक कार्यों के लिए अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन शरीर में इनकी एक निश्चित मात्रा का ही उपयोग किया जाना चाहिए. ओवरडोज हमेशा नुकसानदायक होती है. कोई भी पोषक तत्व हो शरीर में ओवर होने पर साइड इफेक्ट दिखा सकता है. ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ भी ऐसा ही है. ओमेगा 3 सप्लीमेंट की ओवरडोज के नुकसान जानने के लिए यहां पढ़ें.

ओमेगा 3 किसके लिए उपयोगी है? | What Is Omega 3 Useful For?