हर बार मौसम बदलते ही सर्दी-जुकाम हो जाता है, तो अपनाएं ये 5 कारगर घरेलू उपाय, अक्सर नहीं पड़ेंगे बीमार

Best Cold and Cough Remedies: कई लोगों को बार-बार सर्दी-जुकाम हो जाता है. ये कमजोर इम्यूनिटी का संकेत हो सकता है. ऐसे में इस समस्या से बचाव के लिए यहां हमने कुछ घरेलू नुस्खे बताएं हैं जो आपके लिए कमाल कर सकते हैं.

Cold and Cough Remedies: मौसम में बदलाव होने से सर्दी-खांसी होना आम है.

Shardi Khansi Kaise Thik Kare: मौसम बदलते ही अगर आपको बार-बार सर्दी-जुकाम हो जाता है, तो यह संकेत है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है. तापमान में बदलाव के साथ वातावरण में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, जिससे शरीर जल्दी संक्रमित हो सकता है और बीमारियों की चपेट में आता है. ऐसे में जरूरी है कि हम अपने शरीर को मौसम के अनुसार तैयार करें और कुछ आसान उपाय अपनाएं जिससे यह परेशानी न हो. यहां जानिए किन घरेलू नुस्खों, खानपान और लाइफस्टाइल के बदलावों से आप सर्दी-जुकाम से बच सकते हैं. अगर आप हर मौसम में हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं, तो ये नुस्खे आपके लिए कमाल कर सकते हैं.

क्यों होता है सर्दी-जुकाम?

  • मौसम बदलने पर तापमान में उतार-चढ़ाव होता है.
  • शरीर का तापमान संतुलन बिगड़ता है.
  • वायरस और बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं.
  • कमजोर इम्यून सिस्टम जल्दी संक्रमित हो जाता है

सर्दी-खांसी से बचाव के लिए आसान घरेलू उपाय- (Easy Home Remedies To Prevent Cold and Cough) 

1. इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड्स खाएं

आंवला, नींबू, संतरा जैसे विटामिन C से भरपूर फल रोज खाएं. लहसुन और अदरक में एंटी-वायरल गुण होते हैं. तुलसी के पत्ते उबालकर काढ़ा बनाएं और पिएं

2. हल्दी वाला दूध पिएं

हल्दी में सूजन कम करने और संक्रमण से लड़ने की क्षमता होती है. रात को सोने से पहले हल्दी वाला गर्म दूध पिएं. ये कफ से आरान देने में मदद कर सकता है.

3. गुनगुने पानी का सेवन करें

दिनभर गुनगुना पानी पीने से गले को आराम मिलता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. 2 से 3 दिन तक गुनगुना पानी पीते रहें.

4. भाप लें और गरारे करें

नाक बंद, गले में खराश या जकड़न हो तो भाप लेना बहुत फायदेमंद होता है. नमक वाले गर्म पानी से गरारे करने से गले की सूजन कम होती है.

5. पर्याप्त नींद और आराम लें

शरीर को ठीक रखने के लिए रोजाना 7–8 घंटे की नींद जरूरी है. थकावट से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है. इसलिए नींद पूरी और थकान दूर करें.

लाइफस्टाइल में करें ये बदलाव

  • नियमित व्यायाम करें: योग, प्राणायाम या हल्की दौड़ से शरीर मजबूत होता है.
  • तनाव कम करें: ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक शांति मिलती है.
  • हाइजीन का ध्यान रखें: हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना और मास्क लगाना संक्रमण से बचाता है.

स्टडी क्या कहती है?

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम की समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और जो पर्याप्त नींद नहीं लेते. घरेलू उपायों से न सिर्फ राहत मिलती है बल्कि बार-बार बीमार पड़ने की संभावना भी कम होती है.

हर बार मौसम बदलते ही सर्दी-जुकाम होना आम बात है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं. अगर आप ऊपर बताए गए उपाय अपनाएं और अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव करें, तो आप इस परेशानी से आसानी से बच सकते हैं. सेहतमंद रहने के लिए शरीर को अंदर से मजबूत बनाना जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

