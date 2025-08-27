किस विटामिन की कमी से पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता?

विज्ञापन
Vitamins For Digestive Health: सिर्फ गलत खानपान या ज्यादा तला-भुना खाने से ही नहीं, अगर शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स न मिलें, तो पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है. आइए जानते हैं पाचन के लिए जरूरी विटामिन कौन से हैं.

Digestion System: पेट और पाचन के लिए जरूरी विटामिन.

Weak Digestion System: मारा पाचन तंत्र और पेट अगर सही तो पूरी बॉडी और अंग सही तरीके से काम करते हैं. लेकिन, अगर पाचन तंत्र में कुछ दिक्कत हो रही है तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है. ज्यादातर बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं. ऐसे में पाचन तंत्र को हेल्दी और मजबूत रखना बहुत जरूरी हो जाता है. हमारा पाचन तंत्र (Digestive System) शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है. खाना खाने के बाद उसका सही तरीके से पचकर ऊर्जा में बदलना हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है. लेकिन, अगर शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स न मिलें, तो पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है. अक्सर लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी या बदहजमी जैसी समस्याओं से जूझते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ खानपान की वजह से है, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार यह विटामिन की कमी के कारण भी होता है.

कौन-कौन से विटामिन पाचन तंत्र के लिए जरूरी हैं? (Which Vitamins Are Necessary For The Digestive System?)

Photo Credit: iStock

1. विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी

पाचन तंत्र को सही तरीके से चलाने में विटामिन B ग्रुप (B1, B2, B3, B6, B9 और B12) सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं.

विटामिन B1 (थायमिन)- यह खाने को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है. इसकी कमी से भूख कम लगना, थकान और बदहजमी की समस्या हो सकती है.

विटामिन B3 (नायसिन)- इसकी कमी से दस्त (Diarrhea), उल्टी और पेट की जलन की परेशानी हो सकती है.

विटामिन B12- यह आंतों की सेहत और बैक्टीरिया बैलेंस के लिए जरूरी है. इसकी कमी से कब्ज, गैस और पेट फूलने की समस्या बढ़ जाती है.

विटामिन B9 (फोलिक एसिड)- यह पाचन एंजाइम्स को सपोर्ट करता है. कमी होने पर खाना ठीक से नहीं पचता और कमजोरी महसूस होती है.

2. विटामिन D की कमी

विटामिन D सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि पाचन स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है. यह आंतों में कैल्शियम और फॉस्फोरस को सही तरीके से अवशोषित (Absorb) करने में मदद करता है. इसकी कमी से पेट में सूजन, इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) और कब्ज की समस्या हो सकती है.

3. विटामिन C की कमी

विटामिन C हमारे पाचन एंजाइम्स को सक्रिय रखता है. यह खाने से मिलने वाले आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है. इसकी कमी से शरीर में कमजोरी, कब्ज और भूख कम लगने जैसी दिक्कतें आती हैं. साथ ही, यह आंतों की सफाई और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है.

4. विटामिन A की कमी

विटामिन A आंतों की परत (Intestinal lining) को सुरक्षित रखता है और हानिकारक बैक्टीरिया से बचाव करता है. इसकी कमी से पेट में संक्रमण और डायरिया की समस्या हो सकती है.

सही तरीके से विटामिन कैसे लें? (How to Take Vitamins Correctly?)

  • बैलेंस डाइट लें- हरी पत्तेदार सब्ज़ियां, दालें, अनाज, दूध, दही, फल और अंकुरित अनाज (Sprouts) रोज खाएं.
  • धूप लें- सुबह की धूप से शरीर को प्राकृतिक विटामिन D मिलता है.
  • फ्रूट्स और सलाद- संतरा, आंवला, अमरूद, नींबू जैसे फलों से विटामिन C की कमी पूरी होती है.
  • नॉन-वेज और डेयरी- अंडे, मछली और दूध से विटामिन B12 की कमी दूर होती है.

अगर पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो यह सिर्फ गलत खानपान या ज्यादा तला-भुना खाने की वजह से नहीं होता, बल्कि विटामिन की कमी भी इसका बड़ा कारण हो सकती है. खासकर विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन D, विटामिन C और विटामिन A की कमी से पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

