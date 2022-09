Tingling Sensation: हाथ पैरों में झनझनाहट किन बीमारियों का चेतावनी संकेत है, जानिए क्यों नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

Tingling In Hands And Feet: हाथ पैरों में झनझनाहट कई स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत है.

Causes of tingling in hands and feet: ज्यादातर लोगों को कभी-कभी अपने पैरों या हाथों में झुनझुनी महसूस होती है. पैरों या हाथों में झुनझुनी अप्रिय लग सकती है, लेकिन आमतौर ये कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है. झुनझुनी (Tingling) का अनुभव होने के कई कारण हो सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति असामान्य स्थिति में बैठता है या सोता है, तो यह तंत्रिका पर दबाव डाल सकता है और पैरों या हाथों में झुनझुनी सनसनी पैदा कर सकता है. पैरों या हाथों में झुनझुनी के कुछ कारण अधिक गंभीर होते हैं और इसके लिए उपचार की जरूरत हो सकती है. अगर आप भी पैरों में सुई चुभने या झुनझुनी जैसा महसूस करते हैं तो यहां कुछ स्थितियों के बारे में बताया गया जिनकी वजह से ये होता है.

हाथ पैरों में झनझनाहट होना इन बीमारियों का लक्षण | Symptoms Of These Diseases Tingling In Hands And Feet