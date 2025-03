सोते हुए हाथ-पैरों में होती है तेज झनझनाहट? आज ही करा लें ये जरूरी टेस्ट

Tingling Sensation during Sleeping: अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स रोज कम से कम 8 घंटे सोने को जरूरी बताते हैं. नींद के दौरान आपकी बॉडी सेल्स को रिपेयर करती है, टिशू रिपेयर करती है, फैट बर्न करती है, इसके अलावा भी सोते समय बॉडी में कई जरूरी फंक्शन होते हैं, जिससे आप अगले दिन के लिए तैयार हो पाते हैं. हालांकि, कई बार व्यक्ति कुछ परेशानियों के चलते रात के समय ठीक से सो नहीं पाता है, जिससे वो अगले दिन खुद को थका हुआ या कमजोर महसूस करने लगता है. इन्हीं परेशानियों में से एक है हाथ-पैरों में झुनझुनी (Numbness In Hands And Feet During Sleep) होना.

अब, कभी-कभी ऐसा हो तो कंडीशन सामान्य कही जा सकती है लेकिन अगर आपके साथ ऐसा बार-बार हो रहा है तो इसपर ध्यान देना जरूरी हो जाता है. सोते समय हाथ-पैरों में झनझहट पैदा होना शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो सकता है. खासकर बॉडी में दो जरूरी विटामिन की कमी इसका कारण हो सकती हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में-

इन विटामिन की कमी से होती है सोते समय हाथ-पैरों में झनझनाहट

अगर सोते समय आपके हाथों में अजीब सी झनझनाहट होती है या कई बार पैर बिलकुल सुन्न पड़ जातें हैं, तो हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा शरीर में विटामिन बी12 और विटामिन बी6 की कमी की वजह से हो सकता है. जब शरीर में विटामिन बी12 और विटामिन बी6 की कमी होती है, ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आने लगती है. ऐसे में अगर आपके साथ ये परेशानी बार-बार हो रही है, तो एक बार बॉडी में विटामिन बी12 और विटामिन बी6 की जांच जरूर करा लें.

विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप दूध, दही, चुकंदर, खजूर, अंडे आदि को डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. इन सभी चीजों में भरपूर मात्रा मे विटामिन बी12 पाया जाता है.

वहीं, विटामिन बी6 की कमी को दूर करने के लिए आप मछली, केले, एवोकाडो, साबुत अनाज, नट्स, फलियां जैसे खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)