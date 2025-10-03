विज्ञापन
Tamannaah Bhatia के ट्रेनर की ट्र‍िक, 3 महीने में 10 क‍िलो होगा कम, लीक होने से पहले नोट कर लो ये जबरदस्‍त तरीका

90 day weight loss challenge : अब बहाने बनाना बंद करो और अपनी सेहत के लिए थोड़ा टाइम निकालो. याद रखना, फैट लॉस कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जिसे अपनाना पड़ता है.

अगर आप 90 दिनों तक इन आदतों को ईमानदारी से फॉलो करते हैं, तो आप 5-10 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं.

Easy Weight loss tips : आज हम बात करेंगे खूबसूरत एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की फिटनेस सीक्रेट्स के बारे में, जो उनके ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने बताए हैं. सिद्धार्थ कहते हैं कि वजन कम करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ आसान आदतों को अपनाना है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो वजन कम करने की सोचते तो हैं, लेकिन कर नहीं पाते या वजन कम करके वापस बढ़ा लेते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. सिद्धार्थ के बताए ये 3 टिप्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं.

प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ

सिद्धार्थ का पहला और सबसे जरूरी टिप है कि अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाओ. इसका मतलब  दाल, पनीर, अंडा, चिकन, सोया चंक्स जैसी चीजें खूब खाओ. प्रोटीन खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और आपको जल्दी भूख नहीं लगती.

वहीं, प्रोटीन आपकी मसल्स को बनाने और उन्हें ठीक रखने में भी मदद करता है, जो जिम जाने वालों के लिए बहुत जरूरी है. अगली बार जब खाने बैठो, तो याद रखो - प्रोटीन पहले.

 खूब पानी पिएं

सिद्धार्थ बताते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हमें भूख लगी है, लेकिन असल में हमारा शरीर पानी मांग रहा होता है. इसलिए अगली बार जब भूख लगे, तो कुछ खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो. इससे आपकी भूख भी शांत हो सकती है और आप बेवजह खाने से बच जाओगे. पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है और शरीर से गंदगी बाहर निकलती है. इसलिए एक बड़ी पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखो और हर घंटे एक सिप लेते रहो.

सोफे पर मत बैठो

सिद्धार्थ का तीसरा और सबसे मजेदार टिप है - "डोंट बी अ पोटैटो!" इसका मतलब है कि आलसी मत बनो. दिन भर सोफे पर बैठे रहने या ऑफिस में कुर्सी पर चिपके रहने से काम नहीं चलेगा. वजन कम करना है तो शरीर को हिलाना पड़ेगा. एक्सरसाइज करना सिर्फ कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं होता, यह आपके शरीर को टोन करता है, मूड अच्छा करता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. चाहे वॉक करो, डांस करो, योगा करो या जिम जाओ, बस एक्टिव रहो.

अंत में सिद्धार्थ कहते हैं कि जब आप ये तीन आदतें अपना लोगे - सही खाना, खूब पानी पीना और एक्सरसाइज करना, तो आप 90 दिनों में आसानी से 5-10 किलो वजन कम कर सकते हैं. आपको खुद ही फर्क दिखेगा. आपके कपड़े ढीले होने लगेंगे, लोग तारीफ करेंगे और आप खुद को हल्का और फुर्तीला महसूस करोगे. 

वैसे, तमन्ना भाटिया काम की बात करें तो हाल ही में दीया मिर्जा के साथ "डू यू वाना पार्टनर" नाम के शो में नजर आई थीं, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

