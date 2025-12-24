विज्ञापन
विशेष लिंक

वजन कम करने के लिए कैसे खाएं मखाना? क्या मखाना खाने से Weight कम होता है

Makhana For Weight Loss: मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना इस तरह से मखाने का सेवन करते हैं तो वजन को आसानी से कम कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
वजन कम करने के लिए कैसे खाएं मखाना? क्या मखाना खाने से Weight कम होता है
Makhana For Weight Loss: वजन कम करने के लिए कैसे खाएं मखाना.

Makhana For Weight Loss: मोटापा आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और वजन को कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में बदलाव कर सकते हैं. जी हां हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करके आप अपने वजन को मैनेज कर सकते हैं. अगर आप फूडी हैं और वजन को कम करने के लिए हेल्दी रास्ता तलाश रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में बता रहे हैं जिसे डाइट में शामिल कर आसानी से वजन को कम किया जा सकता है. तो चलिए जाने हैं उस ड्राई फ्रूट्स का नाम.

मखाने को सेहत का खजाना कहा जाता है. मखाने खाने में लाइट होते हैं, जो शरीर को कई लाभ दे सकते हैं. इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटैशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड्स, गैलिक एसिड जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. 

वजन घटाने के लिए कैसे खाएं मखाना- (How To Eat Makhana For Weight Loss)

1. मखाना चाट- 

चाट का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. छोटे से लेकर बड़े तक चाट खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी ऐसे चाट की तलाश कर रहे हैं जो स्वाद के साथ वजन को कम कर सकें. तो आप मखाना चाट को ट्राई कर सकते हैं. भुने हुए मखानों को कटे हुए टमाटर, खीरे, प्याज और धनिया के साथ मिलाएं. एक चटपटी और सेहतमंद चाट बनाने के लिए इसमें नींबू का रस, चाट मसाला और एक चुटकी काला नमक मिलाएं.

ये भी पढ़ें- मूंग दाल का पानी पीने से क्या होता है? किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: File Photo

2. रोस्टेड मखाना-

मखानों को एक पैन में 5-7 मिनट तक सूखा भून लें. थोड़ा सा घी डालें, काला नमक, काली मिर्च, हल्दी और जीरा पाउडर छिड़कें और अच्छी तरह मिला लें. यह कुरकुरा नाश्ता चाय के समय की भूख मिटाने के लिए एकदम सही है. अनचाही भूख में रोस्टेट मखाने का सेवन किया जा सकता है. इससे वजन को कम करने में भी मदद मिल सकती है.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Makhana For Weight Loss, Vajan Kam Karne Ke Liye Kaise Khaye Makhana, Makhana Khane Ke Fayde, Makhana Recipe
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com