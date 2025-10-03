ICMR ने बताया वर्किंग वूमन Breakfast से लेकर Dinner में क्या खाएंगी तो रहेंगी हमेशा हेल्दी और फिट

Diet plan for women's : आजकल कई महिलाएं ऑफिस में या घर पर ज्यादातर समय बैठकर काम करती हैं. ऐसी जीवनशैली को 'सेडेंटरी लाइफस्टाइल' कहते हैं हिंदी में निष्क्रिय जीवनशैली कहा जाता है. इस तरह के लाइफस्टाइल में ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन तंदुरुस्त रहने के लिए संतुलित आहार (Balanced diet) लेना बहुत जरूरी है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR - Indian Council of Medical Research) ने ऐसी महिलाओं के लिए एक डाइट चार्ट बनाया है. इसमें बताया गया है कि अगर वो सही मात्रा में अनाज, दाल, सब्जियां, दूध, फल और मेवे खाएं, तो बिना ज्यादा मेहनत वाले जीवन में भी हेल्दी और फिट रह सकती हैं.

सुबह के नाश्ते में ऐसी महिलाएं उबला बाजरा (60 ग्राम – लगभग एक छोटी कटोरी) और दाल/अंकुरित अनाज (60 ग्राम – तीन-चौथाई छोटी कटोरी) ले सकते हैं. इसके साथ हरी पत्तेदार सब्जियां (50 ग्राम – दो मीडियम साइज की कटोरी) और सामान्य सब्जियां (100 ग्राम – एक कटोरी) शामिल करनी चाहिए. थोड़ी मात्रा में मेवे (20 ग्राम – लगभग 16 काजू या 4 छोटे चम्मच) भी नाश्ते में फायदेमंद होते हैं.

दोपहर के खाने में अनाज (80 ग्राम – मीडियम साइज की आधी कटोरी) और दाल (20 ग्राम – 4 छोटे चम्मच) लेना चाहिए. साथ ही सामान्य सब्जियां (150 ग्राम – डेढ़ कटोरी) और हरी पत्तेदार सब्जियां (50 ग्राम ) शामिल करें. डाइट में स्वाद और न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए लिए थोड़ी मात्रा में दही (100 मि.ली.) और मेवे (20 ग्राम – 1 बड़ा चम्मच) भी ले सकती हैं.

शाम को हल्के नाश्ते के तौर पर केवल दूध (150 मि.ली. – आधा गिलास) लेना फायदेमंद है.

रात के खाने में अनाज (60 ग्राम – आधी छोटी कटोरी) और दाल (15 ग्राम – 1 बड़ा चम्मच) लेना चाहिए. इसके साथ सब्जियां (50 ग्राम – आधी मीडियम कटोरी) और दही (100 मि.ली.) जरूरी हैं.

पूरे दिन की डाइट में तेल/घी की मात्रा बहुत सीमित रखी गई है, लगभग 15 ग्राम (डेढ़ बड़ा चम्मच) ही काफी है.

ICMR की यह डाइट गाइड बताती है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाली महिलाओं को ज्यादा कैलोरी की जरूरत नहीं होती, बल्कि संतुलित और पौष्टिक डाइट लेना जरूरी है.

अगर सही मात्रा में अनाज, दाल, हरी सब्जियां, दूध और थोड़े मेवे खाएं, तो मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है. सही खाने की आदत ही अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है.

