फेस्टिव सीजन में सेहत का रखें खासा ध्यान, इन 3 चीजों से करें परहेज

Festival Health Tips: बाजार में मिलने वाली पैकेटबंद चिप्स और नमकीन शरीर के लिए घातक मानी जाती है. इनमें प्रिजरवेटिव्स और कृत्रिम रंग होते हैं, जो कि आपको बीमार कर सकते हैं.

Festival Health Tips: मिठाइयां, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड खाने से बचें

Festival Health Tips: फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है और इस दौरान कई तरह के लजीज पकवान खाने को मिलते हैं. अक्सर कई लोग लजीज पकवान देखकर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं. जो कि सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है. सेहतमंद रहने के लिए खान-पान में सावधानी बहुत जरूरी है. त्योहारों के दौरान नीचे बताई गई चीजों का सेवन सीमित करना चाहिए और अगर आप उच्च रक्तचाप, मधुमेह,  उच्च कोलेस्ट्रॉल और मोटापे का शिकार हैं, तो इन चीजों से दूरी बनाकर रखें.

फेस्टिव सीजन में इन चीजों से करें परहेज (Festival Health Tips)

मिठाइयां

त्योहारों के दौरान सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज मिठाइयां होती हैं. मिठाई में चीनी अधिक मात्रा में होती है. कई मिठाई तो चाशनी में बनती हैं. ये ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाती हैं. डायबिटीज के मरीजो के लिए यह बहुत हानिकारक हैं. ऐसे में अधिक मिठाई का सेवन न करें.

तले हुए पकवान

त्योहारों के सीजन में नमकीन, समोसे, कचौरी जैसे पकवान खूब खाए जाते हैं. लेकिन ये सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं. इनमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट बहुत अधिक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोगों का खतरनाक माने जाते हैं. इनका अधिक सेवन करने से पाचन तंत्र भी खराब हो सकता है. इसलिए इन पकवानों से दूरी ही बनाकर रखें.

प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड

बाजार में मिलने वाली पैकेटबंद चिप्स और नमकीन शरीर के लिए घातक मानी जाती हैं. इनमें प्रिजरवेटिव्स और कृत्रिम रंग होते हैं, जो कि आपको बीमार कर सकते हैं.

स्वस्थ रहने के लिए रखें इन बातों का ध्यान

  1. शरीर को हाइड्रेटेड रखें और पानी पर्याप्त पीएं.
  2. खाने के बाद आलस न करें. कम से कम 30 मिनट वॉक या हल्की एक्सरसाइज करें.
  3. देर रात की पार्टियों से बचें और अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें. कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें.
  4. शराब का सेवन करने बचें.
  5. हो सके तो केवल घर का बना हेल्दी खाना ही खाएं.
  6. बिना ढका हुआ स्ट्रीट फूड, बासी हो चुके पकवान खाने से बचें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

