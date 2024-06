पेट की गैस अक्सर करती है परेशान, तो बस कर लीजिए सिर्फ ये 2 काम, एसिडिटी और गैस से मिल सकती है राहत

How To Get Rid of Gas Pain: पेट की गैस एक आम समस्या है जो हमारी डेली लाइफ में कई बार असुविधा और परेशानी का कारण बन सकती है. हालांकि, कुछ सरल घरेलू नुस्खे इस समस्या से निपटने में काफी प्रभावी साबित हो सकते हैं. पेट की गैस से पेट में दर्द, भारीपन और असहजता का अनुभव हो सकता है. हालांकि, कुछ सरल और कारगर घरेलू नुस्खे अपनाकर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है. अगर आप भी अक्सर पेट की गैस से परेशान रहते हैं, तो यहां हम दो कारगर घरेलू नुस्खों के बारे में बता रहे हैं, जो पेट की गैस को कम करने में मदद कर सकते है.

यह भी पढ़ें: दही के साथ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए ये 6 चीजें, बगड़ सकती है सेहत, पेट पकड़कर रहेंगे कुछ दिन

1. अदरक और नींबू का रस

अदरक एक प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी है और इसमें गैस्ट्रिक जूस को सक्रिय करने की क्षमता होती है, जिससे गैस की समस्या में राहत मिल सकती है. नींबू का रस पाचन को सुधारता है और गैस को निकालने में मदद करता है.

एक छोटा टुकड़ा अदरक

आधे नींबू का रस

एक कप गर्म पानी

बनाने की विधि विधि:

सबसे पहले अदरक को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें.

इस अदरक के रस को एक कप गर्म पानी में मिलाएं.

इसमें आधे नींबू का रस डालें और अच्छी तरह मिलाएं.

इस मिश्रण को खाने के बाद धीरे-धीरे पीएं.

2. सौंफ और जीरा का काढ़ा

सौंफ और जीरा दोनों ही पेट की गैस की समस्या में बहुत लाभकारी हो सकते हैं. ये पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और पेट में गैस को बनने से रोकते हैं.

यह भी पढ़ें: कम उम्र ही सफेद हो गए हैं बाल, तो बाल काले करने के लिए इस पॉपुलर घरेलू नुस्खे को अपनाएं, लंबे समय तक रहेंगे बाल काले

आवश्यक सामग्री:

एक चम्मच सौंफ

एक चम्मच जीरा

दो कप पानी

बनाने की विधि:

एक बर्तन में दो कप पानी उबालें.

पानी उबलने के बाद इसमें सौंफ और जीरा डालें.

इस मिश्रण को 5-10 मिनट तक उबलने दें ताकि सौंफ और जीरा के गुण पानी में आ जाएं.

इसे छानकर गर्म-गर्म पीएं.