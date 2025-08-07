विज्ञापन
हाई यूरिक एसिड का काल है घर की बनी ये चटनी, जानें आसान रेसिपी और नसों की गंदगी को करें साफ

Chutney for Uric Acid Control: इस चटनी को घर पर बनाना बेहद आसान है और इसके फायदे चौंकाने वाले हैं. यह न सिर्फ यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है, बल्कि नसों की सफाई भी करती है और शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है.

Chutney for Uric Acid Control: खानपान में बदलाव कर यूरिक एसिड पर काबू पाया जा सकता है.

Home Remedy for Vein Detox: शरीर में जब भी यूरिक एसिड बढ़ता है तो ये कई बड़ी परेशानियां लेकर आता है. न सिर्फ हाथ-पैरों के जोड़ों में दर्द होने लगता है बल्कि सूजन और चलना-फिरना तक मुश्किल होने लगता है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में गलत खानपान और तनाव की वजह से कई लोग हाई यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रहे हैं. इससे जोड़ों में दर्द, सूजन और चलने-फिरने में परेशानी होने लगती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सी चटनी आपके शरीर से यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकती है? इस चटनी को घर पर बनाना बेहद आसान है और इसके फायदे चौंकाने वाले हैं. यह न सिर्फ यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है, बल्कि नसों की सफाई भी करती है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में भी बहुत मददगार है.

चटनी बनाने के लिए जरूरी सामग्री

  • धनिया पत्ता - 1 कप (धोकर काट लें)
  • पुदीना पत्ता - आधा कप
  • लहसुन की कलियां - 4 से 5
  • अदरक - 1 छोटा टुकड़ा
  • नींबू का रस - 1 बड़ा चम्मच
  • काला नमक - स्वाद अनुसार
  • भुना जीरा पाउडर - आधा चम्मच
  • पानी - जरूरत अनुसार

ये रही आसान रेसिपी:

  • सबसे पहले धनिया, पुदीना, लहसुन और अदरक को मिक्सर में डालें.
  • इसमें थोड़ा पानी डालकर पीस लें.
  • अब इसमें नींबू का रस, काला नमक और भुना जीरा पाउडर मिलाएं.
  • अच्छी तरह से मिक्स करें और एक साफ डिब्बे में भर लें.
  • आपकी चटनी तैयार है! इसे आप रोजाना खाने के साथ या ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं.

इस चटनी के फायदे जो आपको चौंका देंगे:

  • यूरिक एसिड को कम करने में मददगार: धनिया और पुदीना में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं और यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं.
  • नसों की सफाई: लहसुन और अदरक नसों में जमी गंदगी को साफ करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाते हैं.
  • पाचन सुधारता है: यह चटनी पेट को ठंडक देती है और गैस, अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है.
  • वजन घटाने में मददगार: नींबू और पुदीना मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है.

कब और कैसे खाएं?

  • इस चटनी को रोजाना दो बार खाने के साथ लें.
  • चाहें तो इसे दही में मिलाकर रायता की तरह भी खा सकते हैं.
  • खाली पेट लेने से और भी ज्यादा फायदा मिलेगा.

अगर आपकी यूरिक एसिड की समस्या बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. यह चटनी घरेलू उपाय है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह नहीं ले सकती. इस चटनी को अपनी डाइट में शामिल करें और देखें कैसे आपकी सेहत में धीरे-धीरे सुधार आने लगता है. प्राकृतिक चीजों का असर धीरे होता है, लेकिन गहरा होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

