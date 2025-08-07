विज्ञापन

Baba Ramdev ने बताया अल्सर, एसिडिटी और गैस के लिए यह जूस है परम औषधि, कहा दोबारा कभी नहीं होगी ये दिक्कतें

Ulcer Home Remedies: पेट में अल्सर होने, बार-बार गैस और एसिडिटी होने से परेशान हैं तो बाबा रामदेव के बताए उपाय आपके काम आ सकते हैं. बाबा रामदेव ने बताया किस तरह कुछ आम सी बातों का ध्यान रखकर इन दिक्कतों से छुटकारा पाया जा सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
Baba Ramdev ने बताया अल्सर, एसिडिटी और गैस के लिए यह जूस है परम औषधि, कहा दोबारा कभी नहीं होगी ये दिक्कतें
Swami Ramdev के बताए टिप्स पेट की दिक्कतों से दिलाएंगे निजात.

Baba Ramdev Tips: अल्सर एक ऐसी दिक्कत है जिसमें पेट या आंतों की अंदरूनी सतह पर खुला घाव हो जाता है जिसे छाला भी कहते हैं. यह पेट और आंतों में एसिड के प्रभाव से हो सकता है या बैक्टीरियल इंफेक्शन से पनपता है. वहीं, एसिडिटी (Acidity) और गैस भी पेट की ही दिक्कतें हैं जो खानपान और गलत लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं. पेट की ये दिक्कतें व्यक्ति को असहज कर देती हैं और तीव्र दर्द का भी कारण बनती हैं. इनसे छुटकारा किस तरह पाया जा सकता है यह बता रहे हैं बाबा रामदेव. योगगुरू स्वामी रामदेव (Swami Ramdev) ने ऐसे टिप्स बताए हैं जिनसे अल्सर (Ulcer) से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है और एसिडिटी या गैस (Gas) की दिक्कत से छुटकारा पाया जा सकता है. यहां जानिए कौनसे हैं ये घरेलू उपाय.

कंधा उतर जाने के क्या हैं लक्षण, आयुर्वेदाचार्य ने बताया इलाज, घर में ही हो जाएगा उपचार

अल्सर, एसिडिटी और गैस से कैसे मिलेगा छुटकारा

बाबा रामदेव ने बताया कि अल्सर से हमेशा के लिए मुक्ति के लिए सौंफ के पानी में या वीट ग्रास के पानी में एलोवेरा का जूस मिलाकर पिया जा सकता है.

एसिडिटी दूर करने के लिए क्या खाएं 

बाबा रामदेव ने कहा कि बाहर का जंक फूड एसिडिटी बढ़ाने का काम करता है और घर में ही अगर जरूरत से ज्यादा मसालों का सेवन किया जाए तो एसिडिटी बढ़ती है. इससे परहेज किया जाना जरूरी है. अंकूरित खाना, ताजे फल और ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने पर एसिडिटी की दिक्कत कम होती है. इसके अलावा जितनी भी साग-सब्जियां (Green Leafy Vegetables) हैं वो एसिडिटी को कम करती हैं.

कड़वे जूस दिखाएंगे असर

बाबा रामदेव का कहना है कि जितने भी कटु रस हैं उन्हें खासतौर से सुबह के समय पीने पर आराम मिलता है. सुबह के समय नीम की गोली भी खाई जा सकती है. पित्त को ठीक रखने के लिए बाबा रामदेव कड़वा खाने की सलाह देते हैं. मीठा ज्यादा खाने पर एसिडिटी बढ़ जाती है.

यह जूस है परम औषधि

एसिडिटी के लिए लौकी के जूस को बाबा रामदेव परम औषधि बताते हैं. थोड़ी-थोड़ी मात्रा में गिलोय का सेवन भी किया जा सकता है. गिलोय और नीम दोनों का ही सेवन फायदेमंद होता है.

करेला, खीरा, टमाटर का जूस लेने से कब्ज, गैस और एसिडिटी और अल्सर तक से छुटकारा मिल जाता है. बाबा रामदेव का कहना है कि वे खुद सुबह उठकर कभी-कभी 2 गिलास जूस पी लेते हैं जिससे उनकी कोलोन थेरैपी हो जाती है. बाबा रामदेव कहते हैं कि जिस दिन पूरा पेट साफ करना हो तो वह एक गिलास प्योर करेले का जूस (Karela Juice) पी लेते हैं.

इन मसालों का पानी दिखाएगा असर

गैस दूर करने के लिए योग को बाबा रामदेव सबसे अच्छा बताते हैं. इसके अलावा अजवाइन, सेंधा नमक और सोंठ का पाउडर बनाकर खाने पर भी गैस से राहत मिलती है. छाछ में जीरा, सेंधा नमक या काला नमक डालकर पीने से भी गैस से राहत मिलती है. सौंफ का पानी, जीरा पानी या अजवाइन का पानी भी गैस को दूर करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Baba Ramdev, Ulcer, Gas, Acidity
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com