छोटी बात पर आता है गुस्सा, तो यहां श्री श्री रविशंकर जानें इसकी वजह और इससे बचने के आसान उपाय

How To Control Anger: कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी बात पर हमारा गुस्सा फूट पड़ता है. कोई बात गलत कह दे, ट्रैफिक में कोई गाड़ी काट दे या कोई आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर दे तो फिर अचानक से गुस्सा फूट पड़ता है. बाद में पछतावा होता है कि बात को थोड़ा नजरअंदाज किया जा सकता था. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो यकीन मानिए यह बहुत आम बात है. मगर इसे हल्के में लेना ठीक नहीं, क्योंकि यह धीरे-धीरे जीवन की खुशियों को खा जाता है. गुस्से का मतलब क्या है? यह किसी हालात या व्यक्ति से हमारी असहमति की एक तेज प्रतिक्रिया है. जब कोई हमारी सोच या उम्मीदों के खिलाफ जाता है, तो अंदर झुंझलाहट पैदा होती है. उस झुंझलाहट का नाम है गुस्सा. ऐसे में क्या किया जाए आइए जानते हैं गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर जी से.

गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आए तो क्या करें? - How To Control Anger | Gussa Aane Par Kya Kare

गुस्सा तब आता है जब हमारा ध्यान बाहर की गलती पर होता है और हम यह सोचते हैं कि "यह ऐसा क्यों हुआ?" या उसने ऐसा क्यों किया? हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले. लेकिन, दुनिया किसी के हिसाब से नहीं चलती. जब ये सच्चाई मन स्वीकार नहीं कर पाता, तब गुस्सा आने लगता है.

ये भी पढ़ें - किस विटामिन की कमी से नींद ज्यादा आती है?

इससे नुकसान किसका होता है?

गुरुदेव कहते हैं गुस्सा करने से सामने वाला कितना बदलता है यह तो पता नहीं पर खुद का चैन, नींद, स्वास्थ्य और रिश्ते जरूर बिगड़ जाते हैं. दिनभर का मूड खराब हो जाता है और कई बार हम अपने सबसे करीबी लोगों पर भी चिल्ला बैठते हैं. गुस्से की गर्मी कुछ पलों की होती है पर उसके बाद का पछतावा बहुत भारी होता है.

गुस्से पर काबू पाने के तरीके - Ways To Control Anger

1. रुकिए और सोचिए

जिस पल गुस्सा आए उसी पल प्रतिक्रिया मत दीजिए. एक गहरी सांस लीजिए, थोड़ा रुकिए. सोचिए कि क्या यह बात वाकई इतनी बड़ी है कि इसके लिए अपनी शांति खोई जाए?

2. नजरिया बदलिए

हर इंसान अपनी सोच और अनुभव से चलता है. अगर कोई आपको समझ नहीं पाया, तो जरूरी नहीं कि वह गलत ही है. हो सकता है वह अपनी जगह सही हो. जब हम चीज़ों को अलग नज़र से देखते हैं, तो गुस्सा पिघलने लगता है.

ये भी पढ़ें: क्या गर्म पानी में शहद मिलाना सही है? फायदे और नुकसान, जान लें सही तरीका

3. खुद से जुड़िए

ध्यान, धीमी सांसें, सुबह की सैर - यह सब मन को हल्का बनाते हैं. जब मन शांत होता है, तो छोटी बातें परेशान नहीं करतीं.

4. बातों को जाने दीजिए

हर बात पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं. कुछ बातों को वहीं छोड़ देना ही बुद्धिमानी है. आप जितना जल्दी ‘छोड़ना' सीखते हैं, उतनी जल्दी मन हल्का होता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: तनाव, चिंता, रिलेशनशिप | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)