गुस्से और ईगो को कंट्रोल करने का 5 आसान तरीका, जानिए यहां

Gussa shant kaise karen : गुस्सा और घमंड, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को अंदर से खोखला कर देती हैं. अगर आपको भी बात-बात पर गुस्सा आता है या कभी-कभी आपके अंदर ईगो आ जाता है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है. हम यहां पर आपको 5 ऐसे तरीके बता रहे हैं, जिससे आप खुद को शांत और जमीन से जुड़ा रख सकते हैं.

गुस्सा आए तुरंत 'रुक जाओ' और 10 तक गिनो

जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है, तो कुछ भी बोलने या रिएक्शन देने से पहले मन में 10 तक गिनती गिनो. यह तरीका आपको शांत होने और सिचुएशन को समझने के लिए कुछ सेकंड का वक्त दे देगा. यकीन मानिए, इससे गुस्सा 50% तक कम हो सकता है.

खुद को हमेशा सीखने वाला समझो

ईगो तभी आता है जब हमें लगता है कि हम सब जानते हैं. इस सोच को बदलो. हमेशा खुद को एक स्टूडेंट समझो. यह मानकर चलो कि हर इंसान, चाहे वह आपसे छोटा हो या बड़ा, आपको कुछ न कुछ सिखा सकता है. इससे आपका घमंड खुद-ब-खुद कम होने लगेगा.

गहरी सांस लो और जगह बदल दो

गुस्सा शांत करने के लिए एक मिनट के लिए गहरी सांस लो. अगर मुमकिन हो, तो थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट जाओ. टहलकर आओ या थोड़ा पानी पी लो. ऐसा करने से आपका दिमाग शांत होगा और आप सही फैसला ले पाएंगे.

'मैं' को 'हम' से बदलो

घमंड 'मैं' से शुरू होता है. अगर आपको किसी काम की सफलता पर बहुत खुशी हो रही है, तो यह मत कहो कि "यह मैंने किया." इसकी जगह कहो कि "यह हम सबने मिलकर किया." टीमवर्क और दूसरों को क्रेडिट देना सीखो. जब आप दूसरों को महत्व देते हैं, तो आपका ईगो अपने आप कम हो जाता है.

खुद से पूछो, 'क्या यह इतना जरूरी है?'

छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना या अपने ईगो को बड़ा समझना बंद करो. किसी भी विवाद के वक्त खुद से पूछो कि "क्या यह बात वाकई इतनी जरूरी है?" जब आप चीजों को बड़ी पिक्चर में देखना शुरू करेंगे, तो गुस्सा और घमंड दोनों ही बेअसर हो जाएंगे.

