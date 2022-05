कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेने से हेल्थ पर अच्छा असर पड़ता है.

Too much sleep could be worse: अच्छी सेहत के लिए नींद पूरी होना बहुत जरूरी है. कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेने से हेल्थ पर अच्छा असर पड़ता है. ये अच्छी नींद (Good Sleep) ही है जो आपको पूरे दिन तरोताजा महसूस कराती है और आप एनर्जी से भरपूर रहते हैं. लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा नींद (Too Much Sleep Can be Bad for Your Health) ली जाए तो इसका सेहत पर उल्टा असर भी पड़ सकता है. दरअसल देर तक सोने से एक नहीं बल्कि कई तरह के नुकसान आपके शरीर को हो सकते हैं. ज्यादा नींद आपको तनाव (Stress) दे सकती है इसके अलावा आप कॉन्स्टिपेशन (Constipation) का भी शिकार हो सकते हैं. तो रोजाना 8 घंटे से ज्यादा की नींद लेने पर क्या हो सकते हैं उसके नुकसान चलिए जानते हैं.

जरूरत से ज्यादा नींद लेने पर हो सकते हैं ये नुकसान | Oversleeping: The Effects & Health Risks of Sleeping Too Much