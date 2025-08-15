विज्ञापन
बोरे में सो रहे शख्स को लोगों ने समझा 'शव', पुलिस-एंबुलेंस तक बुला ली और फिर...

बोरे में सोए शख्स को लाश समझकर पुलिस और एंबुलेंस बुला ली गई, लेकिन जब वह अचानक उठ बैठा तो लोग हैरान रह गए और हंसी रोक नहीं पाए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

बोरे में सो रहे शख्स को लोगों ने समझा 'शव', पुलिस-एंबुलेंस तक बुला ली और फिर...

Man sleeping inside sack mistaken for dead body: कहते हैं गरीबी इंसान से क्या-क्या नहीं करवाती. कभी चटाई पर सोना पड़ता है, कभी जमीन पर और कभी हालात ऐसे होते हैं कि बोरे में घुसकर ही आराम करना पड़ता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ठीक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बार कहानी में इमोशन से ज्यादा कॉमेडी है.

बोरे में लिपटा 'रहस्यमय' इंसान (police rush to scene viral)

वीडियो में एक शख्स सड़क किनारे बोरे के अंदर पूरी तरह घुसकर सोया हुआ दिखता है. उसे देखकर किसी को भी लगेगा कि यह कोई लाश है, जो यहां छोड़ दी गई है. राहगीरों ने भी यही सोचा और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई. माहौल इतना गंभीर हो गया कि पुलिस और एंबुलेंस तक बुला ली गई.

सच्चाई ने बदल दिया माहौल (sack sleeping man video)

जब लोग चिंता में डूबे थे और पुलिस मौके पर जांच कर रही थी, तभी अचानक बोरे में हिलचल हुई. सभी की नज़रें उधर टिक गईं और फिर अंदर से वो शख्स उठ बैठा. उसने आराम से अपना बोरा उठाया, चलते-चलते बड़बड़ाया...तुम लोग ठीक से सोने भी नहीं देते और वहां से चलता बना. एक पल में तनाव का माहौल हंसी-ठहाकों में बदल गया.

सोशल मीडिया पर बवाल (Man sleeping funny video)

इस वीडियो को ट्विटर (अब एक्स) पर @askshivanisahu नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, कैप्शन में लिखा, कितने तेजस्वी लोग हैं, पहले लाश समझ लिया, पुलिस-एंबुलेंस बुला ली और फिर आदमी उठकर बोला सोने भी नहीं देते. वीडियो को अब तक 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, आगे से ऐसी नौबत आए तो पहले पत्थर मारकर ट्रायल कर लेना. दूसरे ने लिखा, गरीब आदमी मच्छरों से बचने को बोरे में पैक होकर सो गया था. हालांकि, कुछ यूजर्स का दावा है कि यह पुराना वीडियो है, लेकिन हंसी और वायरल इफेक्ट में इसका असर अभी भी ताज़ा है.

