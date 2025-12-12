धनिया का पानी सफेद बालों को परमानेंट काला कर सकता है? जानिए फायदे और इस्तेमाल का आसान तरीका

Dhania pani ke fayde : आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद होना एक आम समस्या बन गई है. भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, खानपान की गड़बड़ी और तनाव (stress) की वजह से ज्यादातर लोग इससे परेशान हैं. ऐसे में जब भी कोई नया घरेलू नुस्खा या उपाय सामने आता है, तो लोग तुरंत उसे आजमाने लगते हैं. सोशल मीडिया पर आजकल एक नुस्खा खूब वायरल हो रहा है, धनिया का पानी. दावा किया जा रहा है कि यह जादुई पानी सफेद बालों को जड़ से काला कर सकता है. लेकिन क्या इस बात में वाकई सच्चाई है? क्या सच में किचन में मौजूद यह साधारण-सा मसाला आपके बालों को परमानेंट काला रंग दे सकता है?

क्या धनिया पानी बालों को काला कर सकता है?

देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि धनिया का पानी कोई हेयर डाई (Hair Dye) या केमिकल कलर नहीं है. इसलिए, अगर आप यह सोच रहे हैं कि आज आपने धनिया का पानी लगाया और कल आपके सारे सफेद बाल एकदम से काले हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है.

सीधी बात यह है कि धनिया का पानी सीधे तौर पर मौजूदा सफेद बालों को काला नहीं कर सकता. सफेद बाल तभी काले होते हैं जब उन्हें बाहरी रंग (डाई) से रंगा जाए या फिर मेलेनिन (melanin) का प्रोडक्शन (उत्पादन) फिर से शुरू हो जाए. धनिया के पानी में ऐसी कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है जो मेलेनिन का प्रॉडक्शन फिर से शुरू कर सके.

तो क्या इसका मतलब यह है कि यह नुस्खा बेकार है? ऐसा नहीं हैं, यह नुस्खा सफेद बालों को काला भले ही न कर पाए, लेकिन बालों की सेहत के लिए इसके जबरदस्त फायदे हैं.

धनिया पानी के फायदे

धनिया (Coriander) को आयुर्वेद में बहुत ही फायदेमंद माना गया है. इसमें कई ऐसे पोषक तत्व (nutrients) होते हैं जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं.

धनिया एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants) और विटामिन-सी (Vitamin C) का एक बेहतरीन सोर्स है. ये तत्व शरीर में फ्री रेडिकल्स (free radicals) के असर को कम करते हैं. ये फ्री रेडिकल्स ही समय से पहले बालों को सफेद करने के लिए जिम्मेदार होते हैं. यानी, यह आपके नए बालों को सफेद होने से बचा सकता है.

धनिया के पत्तों और बीजों में विटामिन-के (Vitamin K) और प्रोटीन (Protein) अच्छी मात्रा में होते हैं. ये बालों की जड़ों को पोषण देते हैं, जिससे हेयर फॉल (Hair Fall) कम होता है और बाल मजबूत बनते हैं.

धनिया के एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण स्कैल्प (scalp) की खुजली और डैंड्रफ (dandruff) जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद करते हैं. जब स्कैल्प हेल्दी होगा, तभी बाल मजबूत और घने होंगे.

इसका नियमित इस्तेमाल आपके बालों को एक प्राकृतिक चमक (natural shine) देता है, जिससे आपके बाल ज्यादा स्वस्थ दिखते हैं.

धनिया के पानी का इस्तेमाल कैसे करें?

अगर आप सफेद बालों को काला करने की जगह, बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो आप धनिया के पानी को इन दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं-

धनिया का पानी (हेयर रिंस)

एक मुट्ठी धनिया के पत्ते लें और उन्हें धो लें.

इन्हें 1 से 1.5 गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह उबालें.

जब पानी आधा रह जाए, तो इसे छान लें और ठंडा होने दें.

बालों को शैम्पू करने के बाद इस पानी से अपने बालों को धोएं ध्यान रखें कि इसे धोना नहीं है, बस आखिरी रिंस के तौर पर इस्तेमाल करें.

धनिया का पेस्ट (हेयर मास्क)

ताजे धनिया के पत्तों को थोड़ा-सा पानी मिलाकर मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें.

इस पेस्ट को अपने स्कैल्प और बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाएं.

इसे करीब 30 से 45 मिनट तक लगा रहने दें, फिर सादे पानी से धो लें.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)