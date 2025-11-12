विज्ञापन
Shubh Ratri: रात में सोने से पहले चेहरे पर क्या लगाना चाहिए?

Sone Se Pahle Chehre Par Kya Lagaye: यहां कुछ ऐसी टिप्स बताई गईं हैं जो रात को सोने से पहले अगर अपना ली जाएं तो त्वचा न केवल साफ-सुथरी बल्कि हेल्दी और ग्लोइंग भी बन सकती है. तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो आसान टिप्स.

रात को सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए?

Sone Se Pahle Chehre Par Kya Lagaye: दिनभर की भागदौड़, धूल, प्रदूषण और धूप के कारण हमारी त्वचा थक जाती है. ऐसे में स्किन को ठीक रखने के लिए रात को सोने से पहले कुछ मिनट अपने लिए निकालकर स्किनकेयर जरूर करना चाहिए, लेकिन अब सवाल यह है कि स्किनकेयर कैसे करें? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहें हैं तो स्टोरी में बने रहिए. यहां कुछ ऐसी टिप्स बताई गईं हैं जो रात को सोने से पहले अगर अपना ली जाएं तो त्वचा न केवल साफ-सुथरी बल्कि हेल्दी और ग्लोइंग भी बन सकती है. तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो आसान टिप्स.

रात में चेहरे पर क्या लगाकर सोएं?

चेहरा साफ करें: सोने से पहले सबसे पहले चेहरा साफ करें. अगर चेहरे पर मेकअप लगा है तो पहले मेकअप रिमूवर या नारियल तेल से चेहरा साफ करें. फिर इसके बाद अपने फेसवॉश से चेहरा अच्छी तरह से धो लें. ऐसा करने से दिनभर की धूल-मिट्टी, पसीना और ऑयल निकल जाएगा.

टोनर लगाएं: चेहरा धोने के बाद टोनर लगाने से स्किन के पोर्स टाइट होते हैं और पीएच लेवल बैलेंस रहता है. अगर आप स्किन ड्राई की समस्या से परेशान रहते हैं तो गुलाब जल लगाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. वहीं, ऑयली स्किन वालों के लिए एलोवेरा वाला टोनर फायदेमंद हो सकता है.

फेस ऑयल: रात में सोने से पहले त्वचा पर सीरम लगाने से त्वचा को अच्छे से पोषण मिल सकता है. विटामिन सी या हयालूरोनिक एसिड सीरम त्वचा को हाइड्रेट और ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकता है. फेस ऑयल लगाना भी स्किनकेयर के जरूरी स्टेप्स में से एक है.

मॉइश्चराइज़र: चेहरा अच्छे से साफ करने और सीरम लगाने के बाद मॉइश्चराइज़र लगाएं. यह आपकी स्किन में पूरी रात नमी बनाए रखेगा और ड्राईनेस की समस्या से भी छुटकारा दिल सकता है. इसलिए सोने से पहले चेहरे पर मॉइश्चराइज़र लगाना न भूलें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

