हफ्ते में कितनी बार साबुन से नहाना चाहिए? | How many times to use soap

Is It Good To Bath With Soap Everyday: हर सुबह नहाते समय हममें से ज्यादातर लोग एक ही काम करते हैं...साबुन लगाना, क्योंकि हमें लगता है कि बिना साबुन के नहाना मतलब गंदगी छोड़ देना, लेकिन क्या आप जानते हैं, यही आदत धीरे-धीरे आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है? स्किन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर रोज साबुन लगाने से त्वचा की नेचुरल मॉइस्चर और ऑयल बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे स्किन ड्राई और डल हो जाती है.

कितनी बार लगाना चाहिए साबुन? (How many times to use soap)

आपको जानकर हैरानी होगी कि हर दिन नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2 से 4 बार साबुन से नहाना ही काफी है.

बाकी दिनों में आप गुनगुने पानी से नहाकर शरीर की सफाई रख सकते हैं.

गुनगुना पानी त्वचा से धूल और पसीना हटाने के साथ-साथ उसे नैचुरली क्लीन रखता है.

इससे स्किन का नैचुरल ऑयल बना रहता है और स्किन सॉफ्ट रहती है.

रोज साबुन लगाने के साइड इफेक्ट्स (do not apply soap daily)

बाजार में मिलने वाले ज्यादातर साबुनों में हार्ष केमिकल्स और फ्रेगरेंस होते हैं, जो रोजाना इस्तेमाल से स्किन की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाते हैं.

इसके कारण...(using soap daily side effects)

स्किन की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है.

रूखापन, खुजली और स्किन पीलिंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

सेंसिटिव स्किन वालों को एलर्जी या रैशेज भी हो सकते हैं.

यानी, हर दिन साबुन से नहाना जरूरी नहीं बल्कि स्किन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है.

स्किन को हेल्दी रखने के छोटे टिप्स (sabun se kitni baar nahana chahiye)

बहुत हार्ष साबुन या डिटर्जेंट बेस्ड सोप का इस्तेमाल न करें.

नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़र या बॉडी ऑयल लगाएं ताकि नमी बनी रहे.

जिन लोगों की स्किन ड्राई है, वे मिल्क बेस्ड या हर्बल साबुन चुनें.

गर्मियों में हल्का साबुन और सर्दियों में क्रीम बेस्ड साबुन बेहतर रहता है.

