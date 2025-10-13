विज्ञापन

हफ्ते में कितनी बार साबुन से नहाना चाहिए? | How many times to use soap

Daily soap use: हर रोज साबुन लगाना जरूरी नहीं, बल्कि ये आपकी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है. सिर्फ जरूरत के हिसाब से और सही तरीके से नहाइए, ताकि आपकी स्किन रहे हमेशा हेल्दी और ग्लोइंग.

Read Time: 2 mins
Share
हफ्ते में कितनी बार साबुन से नहाना चाहिए? | How many times to use soap
Soap Facts: क्या रोज साबुन से नहाना सेहत के लिए फायदेमंद?

Is It Good To Bath With Soap Everyday: हर सुबह नहाते समय हममें से ज्यादातर लोग एक ही काम करते हैं...साबुन लगाना, क्योंकि हमें लगता है कि बिना साबुन के नहाना मतलब गंदगी छोड़ देना, लेकिन क्या आप जानते हैं, यही आदत धीरे-धीरे आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है? स्किन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर रोज साबुन लगाने से त्वचा की नेचुरल मॉइस्चर और ऑयल बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे स्किन ड्राई और डल हो जाती है.

Latest and Breaking News on NDTV

कितनी बार लगाना चाहिए साबुन? (How many times to use soap)

  • आपको जानकर हैरानी होगी कि हर दिन नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2 से 4 बार साबुन से नहाना ही काफी है.
  • बाकी दिनों में आप गुनगुने पानी से नहाकर शरीर की सफाई रख सकते हैं.
  • गुनगुना पानी त्वचा से धूल और पसीना हटाने के साथ-साथ उसे नैचुरली क्लीन रखता है.
  • इससे स्किन का नैचुरल ऑयल बना रहता है और स्किन सॉफ्ट रहती है.
Latest and Breaking News on NDTV

रोज साबुन लगाने के साइड इफेक्ट्स (do not apply soap daily)

बाजार में मिलने वाले ज्यादातर साबुनों में हार्ष केमिकल्स और फ्रेगरेंस होते हैं, जो रोजाना इस्तेमाल से स्किन की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाते हैं.

इसके कारण...(using soap daily side effects)

  • स्किन की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है.
  • रूखापन, खुजली और स्किन पीलिंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.
  • सेंसिटिव स्किन वालों को एलर्जी या रैशेज भी हो सकते हैं.
  • यानी, हर दिन साबुन से नहाना जरूरी नहीं बल्कि स्किन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है.
Latest and Breaking News on NDTV

स्किन को हेल्दी रखने के छोटे टिप्स (sabun se kitni baar nahana chahiye)

  • बहुत हार्ष साबुन या डिटर्जेंट बेस्ड सोप का इस्तेमाल न करें.
  • नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़र या बॉडी ऑयल लगाएं ताकि नमी बनी रहे.
  • जिन लोगों की स्किन ड्राई है, वे मिल्क बेस्ड या हर्बल साबुन चुनें.
  • गर्मियों में हल्का साबुन और सर्दियों में क्रीम बेस्ड साबुन बेहतर रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How Many Times To Use Soap, How To Use Soap, Do Not Apply Soap Daily, Using Soap Daily Side Effects, When To Apply Soap, Sabun Se Kitni Baar Nahana Chahiye, Sabun Use Karne Ke Tarike, Soap Side Effects, Daily Soap Use, Skin Care Tips, Bathing Routine, How Often To Use Soap, Natural Skin Moisture, Dry Skin Problem, Skincare In Hindi, Soap Health Benefits For Face, Bar Soap Health Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com