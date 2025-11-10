विज्ञापन
बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की सेहत बिगड़ी, बढ़ती उम्र में इन बीमारियों से रहें सावधान

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की सेहत को लेकर कई अफवाहें सामने आ रही हैं. बता दें कि धर्मेद्र अभी 89 साल के हैं और उन्हें उम्र से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. उम्र बढ़ने के साथ हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए समय पर जांच और स्वस्थ दिनचर्या बेहद ज़रूरी है.

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की सेहत बिगड़ी, बढ़ती उम्र में इन बीमारियों से रहें सावधान
धर्मेंद्र की सेहत बिगड़ी, बढ़ती उम्र में इन बीमारियों से रहें सावधान

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की सेहत को लेकर चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी हालत गंभीर बताई जा रही हैं और मौत की खबरें भी उड़ रही हैं. हालांकि, ऑफिशियल सोर्सेस की ओर से अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है. बता दें कि धर्मेद्र अभी 89 साल के हैं और वह दिसंबर में अपना 90वां जन्मदिन मनाएंगे. कुछ दिन पहले ही उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका रूटीन हेल्थ चेकअप चल रहा था. बता दें कि धर्मेंद्र उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं.

उम्र बढ़ने के साथ लोगों को सेहत से जुड़ी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. 2025 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के करीब 93% लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जबकि 79% बुजुर्गों को एक से ज़्यादा बीमारियां होती हैं. अगर आपके माता-पिता या दादा-दादी इस उम्र में हैं, तो यह जानना ज़रूरी है कि कौन-सी बीमारियां बुढ़ापे में सबसे ज्यादा परेशान करती हैं और उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है.

हाई ब्लड प्रेशर | High Blood Pressure

करीब 61% बुजुर्गों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है. यह तब होता है जब दिल बहुत ज़ोर से खून पंप करता है और धमनियां संकरी हो जाती हैं. शुरूआती दौर में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं, इसलिए लोग इसे पहचान नहीं पाते. लेकिन समय पर ध्यान न देने पर हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

बचाव का तरीका- नमक का सेवन कम करें, स्ट्रेस कम लें, और रेगुलर रूप से ब्लड प्रेशर चेक कराएं.

हाई कोलेस्ट्रॉल | High Cholesterol 

करीब 50% बुजुर्गों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है. शरीर में जब खराब फैट बढ़ जाता है, तो वह धमनियों में जमने लगता है और दिल तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है.

बचाव का तरीका- तेली और चिकनाई वाले खाने से परहेज़ करें, रोजाना थोड़ी वॉक करें और हेल्थ चेकअप कराते रहें.

गठिया | Arthritis

करीब 51% बुजुर्ग गठिया से परेशान रहते हैं. इसमें जोड़ों में सूजन और दर्द रहता है, जिससे चलना, उठना-बैठना या काम करना मुश्किल हो जाता है.

बचाव का तरीका- हल्की एक्सरसाइज करें, वजन कंट्रोल में रखें और डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाएं लें.

मोटापा | Obesity

करीब 30% बुजुर्गों को मोटापे की समस्या होती है. यह केवल वजन बढ़ने की बात नहीं है, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर से जुड़ा होता है.

बचाव का तरीका- बैलेंस डाइट लें और हल्की फिजीकल एक्सरसाइज को डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं.

डायबिटीज | Diabetes

यह तब होता है जब शरीर में इंसुलिन सही से काम नहीं करता या पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता. इससे खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे किडनी, दिल और आंखों पर असर पड़ सकता है.

बचाव का तरीका- मीठा कम खाएं, रेगुलर जांच कराएं और डॉक्टर द्वारा बताई दवाएं समय पर लें.

दिल की बीमारियां | Heart Disease

करीब 16% बुजुर्गों को हार्ट डिजीज होती है. जब दिल शरीर को पर्याप्त खून और ऑक्सीजन नहीं दे पाता, तो व्यक्ति को थकान, चक्कर, मतली या भूख न लगना जैसी दिक्कतें होती हैं.

बचाव का तरीका- एक्टिव रहें, हेल्दी डाइट लें और स्मोकिंग या अल्कोहल से दूर रहें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

