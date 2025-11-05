Shubh Ratri: रात में नारियल तेल लगाकर सोने से क्या फायदा होता है?

Nariyal Tel Ke Fayde: आज के समय में लोग स्किन को ठीक रखने के लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आप ही के घर में मौजूद एक ऐसा तेल है जो कई समस्याओं का समाधान कर सकता है. जी हां, हम बात कर रहे हैं नारियल तेल की. बालों की बात हो या त्वचा की नारियल तेल एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के गहराई से पोषण देता है. आइए जानते हैं कि नारियल तेल रात में सोने से पहले लगाने से क्या-क्या फायदे होते हैं.

सोने से पहले नारियल तेल लगाने से क्या होता है?

नींद: रात में सोने से पहले नारियल तेल की हल्की मालिश न केवल शरीर को रिलैक्स कर सकती है बल्कि तनाव को भी कम कर सकती है. जब आप सिर या पैरों में तेल लगाकर सोते हैं, तो न सिर्फ मन शांत होता है, बल्कि नींद भी बेहतरीन आती है.

स्किन: नारियल तेल स्किन के लिए भी बेहद उपयोगी माना जाता है. रात में सोने से पहले चेहरे, हाथों और पैरों पर हल्का सा नारियल तेल लगाने से स्किन मुलायम हो जाती है. इस तेल में मौजूद मॉइस्चराइजिंग गुण त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं और ड्राईनेस की समस्या से दूर रख सकते हैं. सर्दियों के मौसम ने यह बहुत फायदेमंद माना जाता है.

फटे होंठ: अगर आप फटे होंठ की समस्या से परेशान हैं और अच्छा उपाय ढूंढ रहे हैं तो नारियल तेल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. अगर आपके होंठ फटते हैं या एड़ियां रूखी रहती हैं, तो सोने से पहले थोड़ा सा नारियल तेल लगाना प्रभावी उपाय है. यह रातभर होंठों और एड़ियों में नमी बनाए रखता है, जिससे वे मुलायम बने रहते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)