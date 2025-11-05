विज्ञापन
शुगर के मरीजों के लिए ये 4 सब्जी हैं जानलेवा, बना लें दूरी

Sugar Mein Kya Nahin Khana Chahie: क्या आप जानते हैं कुछ सब्जियां ऐसी हैं शुगर को तेजी से बढ़ा सकती हैं और डायबिटीज के मरीजों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. यहां जानें कौन सी हैं वो 5 सब्जियां.

Read Time: 3 mins
Sugar Mein Kya Nahin Khana Chahie: डायबिटीज के मरीजों को अपने खाने-पीने पर खास ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनका शरीर शुगर को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता. ज्यादा मात्रा में मीठा खाना ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, जिससे थकान, कमजोरी और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. अक्सर लोग फल या मिठाई से तो दूरी बना लेते हैं, लेकिन सब्जियों को लेकर लापरवाही बरतते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ सब्जियां ऐसी हैं शुगर को तेजी से बढ़ा सकती हैं और डायबिटीज के मरीजों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. यहां जानें कौन सी हैं वो 4 सब्जियां.

मक्का: भुट्टा या स्वीट कॉर्न खाने में भले ही स्वादिष्ट लगते हो, लेकिन यह डायबिटीज वालों के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. इसमें प्राकृतिक स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ऐसे में इसका सेवन शुगर के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है.

आलू: भारतीय खाने का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह डायबिटीज के रोगियों के लिए सबसे हानिकारक सब्जियों में से एक है. आलू स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है. यह शरीर में जाकर जल्दी से ग्लूकोज़ में बदल जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है. फिर चाहे वो उबला हो या तला आलू का सेवन शुगर के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

गाजर: गाजर कई तरह के तत्वों से भरपूर है यही कारण है इसे हेल्दी माना जाता है, लेकिन डायबिटीज के रोगियों के लिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही ठीक है. गाजर में प्राकृतिक मिठास होती है. ऐसे में जरूरत से ज्यादा गाजर खाने से ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकता है. इसलिए ऐसा माना जाता है कि शुगर के मरीजों को ज्यादा मात्रा में गाजर खाने से बचना चाहिए.

चुकंदर: चुकंदर को खून बढ़ाने वाला और पौष्टिक माना जाता है, लेकिन शुगर के रोगियों के लिए यह फायदेमंद नहीं माना जाता है. इसमें प्राकृतिक शुगर ज्यादा होती है. ऐसे में अगर आप कच्चा चुकंदर या उसका जूस पीते हैं तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है. यही कारण है शुगर के मरीजों को चुकंदर के सेवन ज्यादा सेवन से बचना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

