C-section डिलीवरी के कितने दिन बाद आइब्रो, वैक्सिंग और फेशियल करवा सकते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कब जा सकते हैं ब्यूटी पार्लर

When to do waxing after C-section: डॉक्टर बताती हैं कि सी-सेक्शन कोई सामान्य डिलीवरी नहीं, बल्कि एक बड़ी सर्जरी होती है. इसलिए शरीर को पूरी तरह ठीक होने के लिए समय देना बहुत जरूरी है. अगर जल्दीबाजी की जाए, तो टांकों पर असर पड़ सकता है और इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है.

C-section डिलीवरी के कितने दिन बाद ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं?

When to do waxing after C-section: सी-सेक्शन डिलीवरी के बाद हर नई मां के मन में ये सवाल होता है कि अब फिर से उनकी नॉर्मल लाइफ कब शुरू होगी और वे कब बाहर जा पाएंगी? इस दौरान एक सवाल ये भी होता है कि वे अपनी ग्रूमिंग जैसे आइब्रो, वैक्सिंग और फेशियल जैसी चीजें कब से करा पाएंगी? ऑब्सटेरियन-गायनेकोलॉजिस्ट निम्फिया वालेचा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर इन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं. वीडियो में डॉक्टर बताती हैं कि सी-सेक्शन कोई सामान्य डिलीवरी नहीं, बल्कि एक बड़ी सर्जरी होती है. इसलिए शरीर को पूरी तरह ठीक होने के लिए समय देना बहुत जरूरी है. अगर जल्दीबाजी की जाए, तो टांकों पर असर पड़ सकता है और इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कितने दिनों बाद आइब्रो, वैक्सिंग और फेशियल जैसे ट्रीटमेंट कराए जा सकते हैं. 

शैंपू और ब्लो ड्राई कब करवा सकते हैं?

डॉक्टर निम्फिया के अनुसार, आप डिलीवरी के 48 से 72 घंटे बाद आप शैंपू और ब्लो ड्राई करवा सकती हैं. इससे कोई नुकसान नहीं होता है.

थ्रेडिंग, अपर लिप्स कब करवा सकते हैं?

डॉक्टर बताती हैं, 2 हफ्ते बाद आप घर पर किसी को बुलाकर थ्रेडिंग, अपर लिप्स और हाथ-पैर की वैक्सिंग करवा सकती हैं. लेकिन इस दौरान पेट की वैक्सिंग बिल्कुल न करवाएं, क्योंकि पेट के आसपास टांके होते हैं और स्किन काफी सेंसिटिव रहती है.

फेशियल या क्लीअप कब करवा सकते हैं?

फेशियल या क्लीअप करवाने का सही समय 1 महीने बाद माना जाता है. 1 महीने बाद भी कोशिश करें कि ज्यादा केमिकल वाले ट्रीटमेंट न करवाएं, सॉफ्ट और स्किन-फ्रेंडली प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करें.

इस बात का रखें ध्यान 

इन सब से अलग डॉक्टर कहती हैं, अगर आपको बुखार, ज्यादा कमजोरी, टांकों में दर्द, डिस्चार्ज, हाई बीपी, शुगर की समस्या या किसी भी तरह की मेडिकल दिक्कत हो, तो कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें. डिलीवरी के बाद शुरुआती 6 हफ्ते काफी संवेदनशील होते हैं. इस दौरान ऐसे काम न करें जिनसे पेट पर ज्यादा प्रेशर पड़े, ज्यादा देर लेटना पड़े या जहां बहुत ज्यादा गर्मी और स्टीम का इस्तेमाल होता हो. जैसे फुल बॉडी मसाज, पेट की वैक्सिंग या ऐसे ट्रीटमेंट जिनमें ज्यादा केमिकल और स्टीम का इस्तेमाल होता है.

View this post on Instagram

A post shared by Nymphaea Walecha (@drnympheawalechaofficial)

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

