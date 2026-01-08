Dadi Nani Ke Nuskhe: नहाने से पहले लगा लीजिए एक चीज, रूई जैसी मुलायम रहेगी स्किन

Dadi Nani Ke Nuskhe: आज के समय में बाजार में तरह-तरह के मॉइश्चराइज़र और बॉडी लोशन मिलते हैं, लेकिन कई बार इसमें पाए जाने वाले केमिकल्स कई बार स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. लेकिन बात करें पुराने समय की तब इस तरह के मॉइश्चराइजर नहीं मिलते थे फिर भी हमारी दादी-नानी की स्किन चमकती रहती थी. क्या आप जानते है कि दादी-नानी का बताया एक पुराना नुस्खा आज भी इतना ही कारगर है जिसमें नहाने से पहले सरसों और नारियल तेल से मालिश करने से नहाने के बाद भी कुछ और लगाने की जरूरत नहीं होती है. तो चलिए आपको बताते हैं इस कारगर नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करना है.

सरसों और नारियल का तेल लगाने के फायदे

सरसों का तेल स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें पाए जाने वाले फैटी एसिड और एंटी-ऑक्सीडेंट्स स्किन की ड्राइनेस को दूर करने में मदद करते हैं. वहीं बात करें नारियल तेल की तो वो स्किन को गहराई से नम करता है और स्किन की नेचुरल बैरियर को मजबूत बनाता है. जब आप इन दोनों तेलों को मिलाकर नहाने से पहले अपनी बॉडी पर लगाएं, ऐसा करने से स्किन लंबे समय तक सॉफ्ट और मॉइश्चराइज्ड बनी रहती है.

कैसे करता है असर

नहाने से पहले तेल लगाने से स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिससे तेल अच्छी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. ऐसा करने से जब आप नहाते भी हैं तो ऐसा करने से हल्का सा तेल स्किन पर बना रहता है, जो एक नेचुरल मॉइश्चर लेयर की तरह काम करता है. यही वजह है कि नहाने के बाद बार-बार मॉइश्चराइज़र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती.

:ये भी पढ़ें: इस तरह से लगाएंगे वैसलीन तो महंगे से महंगा मॉइश्चराइजर भी हो जाएगा फेल, एक्सपर्ट ने बताया स्किन केयर का रामबाण

यह उपाय खासतौर पर सर्दियों में बेहद असरदार होता है, जब ठंड और रूखी हवा के कारण त्वचा जल्दी ड्राई हो जाती है. सरसों और नारियल तेल की मालिश न सिर्फ रूखेपन से बचाती है, बल्कि खुजली, खिंचाव और स्किन क्रैक जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाती है.

कैसे करें इस्तेमाल

सरसों और नारियल तेल को बराबर मात्रा में मिलाएं. हल्का गुनगुना कर लें और नहाने से 20–30 मिनट पहले पूरे शरीर पर हल्के हाथों से मालिश करें. इसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करें और माइल्ड साबुन का ही इस्तेमाल करें.अगर आप केमिकल-फ्री और किफायती स्किन केयर चाहते हैं, तो यह घरेलू नुस्खा जरूर अपनाएं. नियमित इस्तेमाल से त्वचा नैचुरली हेल्दी, चमकदार और मॉइश्चर से भरपूर बनी रहती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)