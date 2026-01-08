इस तरह से लगाएंगे वैसलीन तो महंगे से महंगा मॉइश्चराइजर भी हो जाएगा फेल, एक्सपर्ट ने बताया स्किन केयर का रामबाण

Winter Skin Care: सर्दियों के मौसम में स्किन बहुत ही ड्राई होने लगती है. महंगे से महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी इस समस्या को हल नहीं कर पाते हैं. कुछ देर के बाद स्किन ड्राई ही हो जाती है. बता दें कि आपकी इस समस्या का हल अब मिल गया है. डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने एक वीडियो में बताया कि घर-घर में मिलने वाला वैसलीन (Vaseline) आपकी इन सभी समस्याओं के लिए रामबाण है. बता दें कि Vaseline से पुराना कोई और दूसरा प्रोडक्ट आज मार्केट में नहीं है. लेकिन इतने सालों से और इतनी जनरेशन से यूज होने के बावजूद भी ज्यादातर लोगों को Vaseline की बेसिक जानकारी तक नहीं है. लोग सोचते हैं कि यह एक तरह का मॉइस्चराइजर है. लेकिन असल में यह मॉइस्चराइजर है ही नहीं. आपने नोटिस किया होगा कि कई बार अपनी स्किन का पूरा ध्यान रखने के बावजूद, अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करने के बावजूद हमारे चेहरे पर रिंकल्स बढ़ने लगते हैं. डार्क पैचेस आ जाते हैं. लिप्स क्रैक हो जाते हैं और स्किन एकदम पतली और बेजान दिखाई देती है. लेकिन अगर आप Vaseline को सही इंग्रेडिएंट के साथ मिलाकर यूज करेंगे तो यह आपकी स्किन को बिल्कुल नए जैसा रिपेयर कर सकती है.

वैसलीन लगाने के फायदे और सही तरीका

उन्होंने बताया कि बीते 20 साल से वो ऐसे ही सिंपल, नेचुरल और साइंटिफिक रेमेडीज के जरिए लाखों लोगों को हेल्दी स्किन मेंटेन करने में मदद कर चुके हैं. आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो कि अगर आप वैसलीन (Vaseline) के साथ मिक्स करके लगाना शुरू कर दें तो आपकी स्किन फिर से जवान, हाइड्रेटेड, स्मूथ और ग्लोइंग बन जाएगी.

बहुत से लोग समझते हैं कि Vaseline ही मॉइस्चराइजर है. लेकिन असली बात यह है कि वैसलीन (Vaseline) खुद स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करती. ये बस एक पतली सी सील बना देती है. एक परत बना देती है. जैसे आप किसी चीज को ढक्कन से ढक कर रख देते हैं. उस तरह से यह आपकी स्किन को ढक लेती है. अगर स्किन के नीचे पहले से हाइड्रेशन ही नहीं है और आप सीधे वैसलीन (Vaseline) ऊपर से लगा देंगे तो आप सिर्फ अपनी स्किन में बचे हुए जो मॉइस्चर है उसको लॉक करेंगे. इसके अंदर मॉइश्चराइज बढ़ेगा नहीं. क्योंकि वैसलीन (Vaseline) एक मॉइस्चर लॉकिंग सीलेंट होती है. यानी यह खुद स्किन को हाइड्रेट नहीं करती बल्कि अंदर की हाइड्रेशन को लॉक करती है. इसीलिए अगर आप वैसलीन (Vaseline) को किसी हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करेंगे तो इसका असर आपको और भी ज्यादा अच्छा मिलेगा.

एलोवेरा

पहला इंग्रेडिएंट जो आप वैसलीन (Vaseline) के साथ ऐड कर सकते हैं वो है एलोवेरा. जी हां, एलोवेरा और वैसलीन का मिक्स उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जिनकी स्किन सर्दी में फट जाती है. हाथ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं. एड़ियां क्रैक हो जाती हैं या फिर फेस पर ड्राईनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको बार-बार मॉइश्चराइजर लगाना पड़ता है. एलोवेरा आपकी स्किन को अंदर तक हाइड्रेट करता है और वैसलीन उस हाइड्रेशन को सील कर देती है. जिससे रात भर आपकी स्किन में रिपेयरिंग चलती रहती है और आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मिलता है.

इसे बनाने के लिए आप एक चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए और एक चम्मच वैसलीन ले लीजिए और इन दोनों को आपस में अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लीजिए और इस मिक्सचर को रात को अपने हाथों पर, पैरों पर, एल्बोज़ पर, लिप्स पर या जहां पर भी आपको ड्राइनेस ज्यादा है, वहां पर लगाकर सो जाइए और फिर नॉर्मल वाटर से सुबह इसको वॉश कर लीजिए. पहली ही रात में आपको अपने अंदर एक क्लियर फर्क दिखाई देने लगेगा. ये कॉम्बिनेशन उन हाउस वाइफ्स के लिए बेस्ट है जिनके हाथ बर्तन और कपड़े धोने की वजह से बार-बार फटते रहते हैं. ऐसे लोग जिनका आउटडोर वर्क बहुत ज्यादा है. बुजुर्ग जिनकी स्किन बहुत पतली हो चुकी है और बच्चे जिनके गाल बहुत ज्यादा ड्राई और फटे हुए रहते हैं.

हल्दी

दूसरा इंग्रेडिएंट है हल्दी. हल्दी एक नेचुरल एंटी इनफ्लेमेटरी हर्ब होती है. यानी ये टैनिंग, रेडनेस, रैशेज, शेविंग के बाद की इरिटेशन ये सभी चीजें ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया है. बस एक टेबलस्पून वैसलीन को आप ले लीजिए और इसमें 1/4 टीस्पून अच्छी क्वालिटी की हल्दी मिला लीजिए और रात में अपने इफेक्टेड एरियाज के ऊपर सिर्फ 30 मिनट लगाकर छोड़ दीजिए और फिर वॉश कर दीजिए. यह स्किन को हल्का सा ग्लो भी देती है और स्किन के इनफ्लेमेशन को, इरिटेशन को और रैशेस को भी ठीक करती है. यह कॉम्बिनेशन एक माइल्ड ग्लो भी आपकी स्किन को देगा और स्किन को शांत कर देगा. हल्दी को आयुर्वेद में नेचुरल एंटी इनफ्लेमेटरी किंग माना जाता है. ये टैनिंग को रिड्यूस करती है. रेडनेस और रैशेस को कम करती है. माइनर कट्स को हील करती है और वैसलीन इस प्रोटेक्शन को सील कर देती है. तो ऐसे लोग जिन्हें सन टैन बहुत ज्यादा होता है. ऐसे मर्द जिन्हें शेविंग के बाद बहुत ज्यादा रेडनेस इरिटेशन हो जाती है चेहरे पर या जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए यह कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा अच्छा है. आप सोचिए एक सिंपल सी चीज जिसे हम सिर्फ लिप बाम समझते हैं वैसलीन वो स्किन के इतने सारे इश्यूज को ठीक कर सकती है.

विटामिन ई

ये सबसे पावरफुल इंग्रीडिएंट है जो कि रिंकल्स, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए एकदम कमाल का असर दिखाता है. अगर आपको डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, अंडर आई, ड्राईनेस या फिर बहुत ही पुराने स्कार्स की प्रॉब्लम है, तो यह मिक्स आपके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है. विटामिन ई स्किन की हीलिंग स्पीड को बढ़ाता है और वैसलीन इस हीलिंग पावर को स्किन के अंदर लॉक कर देती है. ये कॉम्बिनेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन से बहुत ज्यादा परेशान है. उम्र बढ़ने से फाइन लाइंस डेवलप हो रही हैं. चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं. होठ काले हो गए हैं और जिन्हें अंडरआई ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है और आंखों के नीचे काले निशान हो गए हैं. डॉक्टर सलीम ने बाताया कि उनके एक्सपीरियंस में 30 प्लस ऐज के लोगों के लिए यह एक परफेक्ट एजिंग नाइट रिपेयर मिक्स है.

बस एक टीस्पून वैसलीन में विटामिन ई का एक कैप्सूल मिला लीजिए. इसको आप रात में अपने डार्क स्पॉट्स पर, लिप्स पर, अंडर आइज पर या फिर स्कार्स के ऊपर हल्का-हल्का लगा दीजिए. हर हफ्ते में सिर्फ तीन से चार बार इस तरह से यूज करने से आपकी स्किन क्लियरली स्मूद होनी शुरू हो जाएगी, सॉफ्ट बन जाएगी और यंग भी दिखाई देगी.

गुलाब जल

चौथा इंग्रेडिएंट है रोज वाटर यानी गुलाब जल. वैसलीन और गुलाब जल का यह जो मिक्स है यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनकी स्किन डल हो गई है. चेहरे पर चमक नहीं है. रेडनेस बहुत ज्यादा रहती है या फिर जिनका कॉम्प्लेक्शन अनइवन हो गया है. रोज वाटर स्किन को काल्म करता है और वैसलीन हाइड्रेशन को रात भर लॉक करके सॉफ्ट ग्लो देती है. बस एक टीस्पून रोज वाटर और एक टेबलस्पून वैसलीन को आप अच्छी तरह से विप करके एक क्रीमी टेक्सचर बना लीजिए. और रात में एक पतली सी लेयर इसकी लगाकर हल्का सा मसाज कीजिए. कुछ ही दिनों में स्किन आपकी फ्रेश और इवन लगने लगेगी. यह बहुत ही जेंटल मिक्स है और डेली यूज़ के लिए और हर एक स्किन टाइप के लिए एकदम सेफ है.

शहद

पांचवा इंग्रेडिएंट है हनी यानी शहद. शहद एक नेचुरल हीलर है और इसमें माइल्ड एंटीबक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं. ये पिगमेंटेशन, फ्लेकी स्किन और चैप्ड लिप्स के लिए यानी फटे हुए लिप्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है. जब आप इसे वैसलीन के साथ मिक्स करके लगाते हैं, तो यह मिक्सचर आपकी स्किन में मॉइस्चर को अंदर ही सील कर देता है. जिससे स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग बन जाती है.

एक टीस्पून हनी में आप एक टेबलस्पून वैसलीन को मिलाइए और इस मिक्सचर को अपने फेस पर 30 से 45 मिनट लगाकर वॉश कर दीजिए. लिप्स पर आप चाहें तो फिर इसे रात भर भी लगाकर रख सकते हैं. इससे कुछ ही दिनों में आपके लिप्स बेबी सॉफ्ट और स्किन नोटिसेबली ब्राइट हो जाती है. लेकिन फेस पर 30 से 45 मिनट लगाना ही इसके लिए आपको काफी होता है. पूरी रात लगाने की जरूरत नहीं है.

किसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए वैसलीन

एक इंपॉर्टेंट बात आप जरूर समझ लीजि कि हर कोई वैसलीन को अपने फेस पर यूज नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि कुछ स्किन टाइप्स को यह सूट नहीं करती है. सबसे पहले वो लोग जिनकी स्किन, ऑयली या फिर एक्ने प्रोन होती है उन्हें वैसलीन अपने फेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए. ऑयली स्किन में पोर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और वैसलीन उन्हें ऊपर से क्लॉक कर देती है, ब्लॉक कर देती है. उसके ऊपर एक परत बना देती है. इससे एक्ने और वाइट हेड्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं.

जिन लोगों को सिस्टिक एक्ने, फंगल इंफेक्शन या वाइट हेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, उनके लिए भी वैसलीन ठीक नहीं है क्योंकि यह इंफेक्शन को अंदर ट्रैप कर देती है और आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है.

