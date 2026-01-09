विज्ञापन
WPL 2026 Opening Ceremony, MI vs RCB Live Cricket Score: नवी मुंबई के डॉ डी वाई पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना ने महिला प्रीमियर लीग 2026 के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. टॉस के बाद ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है. टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करने पर होगी. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में मुंबई और स्मृति मंधाना की अगुवाई में बेंगलुरु, के बीच होने वाला बड़ा मुकाबला होगा. भारतीय महिला क्रिकेट की दो दिग्गज खिलाड़ी अपनी टीमों को एक नए सत्र में ले जा रही हैं.  वहीं मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी. मैच से ठीक पहले ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत 6 बजकर 45 मिनट पर होगी. इस ग्रैंड इवेंट में यो यो हनी सिंह, जैकलीन फर्नांडिस और हरनाज संधू परफॉर्म करने वाले हैं. हनी सिंह भारत में पहली बार किसी स्पोर्ट्स इवेंट में परफॉर्म करेंगे. (Live Scorecard)

ऐसी हैं दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

मुंबई इंडियंस महिला प्लेइंग इलेवन: नेट साइवर-ब्रंट, जी कमलिनी (विकेटकीपर), अमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, निकोला केरी, पूनम खेमनार, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजीवन सजना, सैका इशाक

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला प्लेइंग इलेवन: स्मृति मंधाना (कप्तान), ग्रेस हैरिस, दयालन हेमलता, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, नादिन डी क्लार्क, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, प्रेमा रावत, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल

Here are the live updates of Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Match and WPL 2026 Opening Ceremony straight from Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai

Jan 09, 2026 19:30 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: जैकलीन की परफॉर्मेंस

जैकलीन की परफॉर्मेंस का वीडियो देखिए.

Jan 09, 2026 19:28 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: मैच की शुरुआत में देरी

ताजा अपडेट यह है कि मैच की पहली गेंद 7:40 पर फेंकी जाएगी. ओपनिंग सेरेमनी के चलते मैच की शुरुआत में देरी हुई है. मुंबई पहले बल्लेबाजी करेगी, जबकि बेंगलुरु फील्डिंग.

Jan 09, 2026 19:27 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: ओपनिंग सेरेमनी इसके साथ ही खत्म हुई

इसके साथ ही खत्म हुई ओपनिंग सेरेमनी. हरनाज, जैकलीन और हनी सिंह ने चार चांद  लगाए. अब एक्शन शुरू होगा.

Jan 09, 2026 19:26 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: हरनाज, जैकलीन और हनी सिंह स्टेज पर

हनी सिंह अब हरनाज और जैकलीन को खुद स्टेज पर लेकर आए हैं. पार्टी ऑल-नाइट चल रहा है. 

Jan 09, 2026 19:25 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: पॉर्टी ऑल नाइट

अब पार्टी ऑल नाइट बज रहा है. हनी सिंह स्टेज छोड़कर ग्राउंड पर आ गए हैं और स्टैंड के सामने हैं. अब मानकर चलिए कि मैच की शुरुआत में देरी तय है. आरसीबी के डगआउट के सामने हैं हनी सिंह. मुंबई के डगआउट में खिलाड़ी थिरक रहे हैं. 

Jan 09, 2026 19:19 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: हरनाज की स्पिच

Jan 09, 2026 19:19 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: अब चेन्नई एक्सप्रेस का सॉन्ग

हनी सिंह अब चेन्नई एक्सप्रेस से सुपर हिंट सॉन्ग लुंगी डेंस पर परफॉर्म कर रहे हैं. क्या फैंस, क्या खिलाड़ी. सब झूम रहे हैं.

Jan 09, 2026 19:16 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: व्लू आईज

अब व्लू आईज गा रहे हनी सिंह. फैंस झूम उठे हैं. हनी सिंह ने क्राउड को झूमने पर मजबूर कर दिया है.

Jan 09, 2026 19:15 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: मिलैनियन सॉन्ग से शुरुआत

मिलैनियन सॉन्ग से शुरुआत की है हनी सिंह ने अपनी परफॉर्मेंस की. एक तरफ हरमनप्रीत थी और दूसरी तरफ स्मृति मंधाना. अब  पायल सॉन्ग गा रहे हैं हनी सिंह. 

Jan 09, 2026 19:09 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: हनी सिंग कर रहे परफॉर्म

हनी सिंह पहली बार भारत में इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं.  

Jan 09, 2026 19:08 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: जैकलीन ने बांधा समा

जैकलीन ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया है. अब हनी सिंग की बारी है.

Jan 09, 2026 19:00 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: जैकलीन की डांस परफॉर्मेंस

हरनाज ने महिलाओं को प्रेरित करने वाली दमदार स्पीच दी है. वहीं अब जैकलीन आई हैं. जैकलीन की डांस परफॉर्मेंस होगी. जैकलीन की दमदार परफॉर्मेंस ने फैंस को बनाया दिवाना.

Jan 09, 2026 18:55 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: हरनाज संधू आई हैं पहले

ओपनिंग सेरेमनी में पहली परफॉर्मेंस हरनाज संधू की होगी. वह स्टेज पर आ चुकी है. इससे पहले सभी टीमों के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट किया गया था. हरनाज ने दमदार स्पीच के साथ शुरुआत की है.

Jan 09, 2026 18:50 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: शुरू हुई ओपनिंग सेरेमनी

तो टॉस के बाद ओपनिंग सेरेमनी शुरु हो चुकी है.

Jan 09, 2026 18:50 (IST)
MI vs RCB WPL 2026 LIVE: टॉस हो गया है

सिक्का उछला और स्मृति मंधाना के पक्ष में गिरा है. बेंगलुरु की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. टॉस 15 मिनट पहले हुआ है. मुंबई इंडियंस पहले बल्लेबाजी करेगी. अब ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत होगी.

Jan 09, 2026 18:34 (IST)
MI vs RCB WPL 2026 LIVE: बेंगलुरु को लगा बड़ा झटका

महिला प्रीमियर लीग 2026 के शुरुआती कुछ मैचों में आरसीबी के लिए पूजा वस्त्राकर उपलब्ध नहीं हो पाएंगी. पूजा अनफिट हैं और बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में अपनी फिटनेस पर काम कर रही हैं. पूजा वस्त्राकर की फिटनेस पर आरसीबी की हेड कोच मालोलन रंगराजन ने कहा कि उसके रिहैब में थोड़ी दिक्कत सामने आई है. उसे दिसंबर के तीसरे सप्ताह में डिस्चार्ज किया जाना था. वह अपने कंधे में लगी चोट के चलते वहां पर रिहैब के लिए गई थी. ठीक होने में उसे अभी कुछ और हफ्तों का समय लग सकता है. उसे हैमस्ट्रिंग की समस्या है. हमें उम्मीद है कि वह जल्द ही हमारे साथ जुड़ जाएगी. पूजा वस्त्रकार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 2026 के लिए हुई नीलामी में 85 लाख में खरीदा था.

Jan 09, 2026 18:20 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: ऐसी हैं दोनों टीमें

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, गौतमी नाइक, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष (डब्ल्यू), नादिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्रकार, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, लॉरेन बेल, कुमार प्रथ्योशा, सयाली सतघरे, प्रेमा रावत, दयालन हेमलता, लिन्से स्मिथ.

मुंबई इंडियंस टीम: हेली मैथ्यूज, जी. कमालिनी (विकेटकीपर), नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमेलिया केर, अमनजोत कौर, सजीवन सजना, पूनम खेमनार, संस्कृति गुप्ता, शबनीम इस्माइल, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, राहिला फिरदौस, मिल्ली इलिंगवर्थ, सैका इशाक, निकोला केरी.

Jan 09, 2026 18:19 (IST)
MI vs RCB WPL 2026 LIVE: कैसा है रिकॉर्ड

अब तक एमआई और आरसीबी के बीच कुल 7 मैच खेले गए हैं. एमआई ने 4 मैच जीते हैं, जबकि 3 मैचों में आरसीबी ने जीत हासिल की है. पिछले 3 सीजन में दो बार एमआई और एक बार आरसीबी विजेता रही है. दिल्ली कैपिटल्स तीनों बार फाइनल खेली है और उपविजेता रही है.

Jan 09, 2026 18:18 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: कहां देख पाएंगे लाइव

महिला प्रीमियर लीग के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर मैचों का प्रसारण होगा. जबकि जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी. ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत 6:45 पर होगी और जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग लाइव होगी.

Jan 09, 2026 18:16 (IST)
WPL Opening Ceremony 2026 Live Updates: कौन-कौन करेगा परफॉर्म

मैच से ठीक पहले ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत 6 बजकर 45 मिनट पर होगी. इस ग्रैंड इवेंट में यो यो हनी सिंह, जैकलीन फर्नांडिस और हरनाज संधू परफॉर्म करने वाले हैं. हनी सिंह भारत में पहली बार किसी स्पोर्ट्स इवेंट में परफॉर्म करेंगे.

Jan 09, 2026 18:15 (IST)
MI vs RCB WPL 2026 LIVE: स्वागत है आपका

नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स के लाइव ब्लॉग पर. आज नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच से विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है. थोड़ी देर में ओपनिंग सेरेमनी होगी.

