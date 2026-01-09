WPL 2026 Opening Ceremony, MI vs RCB Live Cricket Score: नवी मुंबई के डॉ डी वाई पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना ने महिला प्रीमियर लीग 2026 के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. टॉस के बाद ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है. टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करने पर होगी. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में मुंबई और स्मृति मंधाना की अगुवाई में बेंगलुरु, के बीच होने वाला बड़ा मुकाबला होगा. भारतीय महिला क्रिकेट की दो दिग्गज खिलाड़ी अपनी टीमों को एक नए सत्र में ले जा रही हैं. वहीं मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी. मैच से ठीक पहले ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत 6 बजकर 45 मिनट पर होगी. इस ग्रैंड इवेंट में यो यो हनी सिंह, जैकलीन फर्नांडिस और हरनाज संधू परफॉर्म करने वाले हैं. हनी सिंह भारत में पहली बार किसी स्पोर्ट्स इवेंट में परफॉर्म करेंगे. (Live Scorecard)

ऐसी हैं दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

मुंबई इंडियंस महिला प्लेइंग इलेवन: नेट साइवर-ब्रंट, जी कमलिनी (विकेटकीपर), अमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, निकोला केरी, पूनम खेमनार, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजीवन सजना, सैका इशाक

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला प्लेइंग इलेवन: स्मृति मंधाना (कप्तान), ग्रेस हैरिस, दयालन हेमलता, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, नादिन डी क्लार्क, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, प्रेमा रावत, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल

Here are the live updates of Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Match and WPL 2026 Opening Ceremony straight from Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai