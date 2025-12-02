विज्ञापन
विशेष लिंक

शहनाज हुसैन ने बताए हेयर स्ट्रेटनिंग, कलरिंग और हीट टूल्स के नुकसान कम करने के आसान घरेलू तरीके

Shahnaz Hussain Hair Care Tips: हेयर स्टाइलिंग तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन बालों को नुकसान से बचाने के लिए क्या करना चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं. शहनाज हुसैन ने ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे बताए हैं जिससे आप हेयर स्टाइलिंग से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं.

Read Time: 4 mins
Share
शहनाज हुसैन ने बताए हेयर स्ट्रेटनिंग, कलरिंग और हीट टूल्स के नुकसान कम करने के आसान घरेलू तरीके
Shahnaz Hussain Beauty Tips: बालों को स्टाइल करने के बाद उनकी देखभाल करना जरूरी है.

Home Remedies for Hair Damage: अगर आपको अपने बालों को बार-बार कलर करवाने या बालों को सीधा या कर्ल करने के लिए हीट सॉल्यूशन इस्तेमाल करने की आदत है, तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट से सावधान रहने की जरूरत है, जैसे कि कमजोर बाल, डैमेज बाल, रूखे बाल और हेयर फ़ॉलिकल्स बाहरी चीजों के असर से भी कमजोर हो जाते हैं. हालांकि, इसके साथ ही हमारे पास कुछ DIY घरेलू नुस्खे हैं जो आपके बालों पर किए गए ट्रीटमेंट के असर को कम करने में मदद कर सकते हैं. शहनाज हुसैन ने बताया कि जब भी आप बालों को स्टाइलिंग करें तो उन्हें नुकसान से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं.

ट्रीटेड बालों के लिए घरेलू नुस्खे | Home Remedies for Treated Hair

चाहे हीट सॉल्यूशन हों या केमिकल सॉल्यूशन, आपके बाल हर तरह के नुकसान के लिए कमजोर होते हैं. इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि मैं जो नेचुरल चीजें बता रही हूं, उनसे बने इन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करके उनकी देखभाल पर ध्यान दिया जाए.

ये भी पढ़ें: नेहा धूपिया ने बताया बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए ये एक बात, हर माता-पिता को होनी चाहिए पता

1. मॉइस्चराइजिंग करना जरूरी है. हेयर मसाज के लिए नारियल तेल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने से आपके बालों की जड़ों को पोषण मिलेगा, लेकिन यह गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं. इसे बाल धोने से एक घंटे पहले लगा रहने दें. अगर आप चाहें तो सिर धोने के एक दिन पहले सिर की मसाज कर लें.

2. बालों के फ्रिज़ को कंट्रोल करने और बालों के डैमेज को ठीक करने के लिए मैं एक पके केले को आधा कप दही और एक बड़ा चम्मच शहद के साथ मैश करने की सलाह देती हूं. इसे अपने बालों पर लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर अपने बालों को साफ़ करने के लिए एक माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें.

3. आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे सीधे अपने स्कैल्प और बालों पर लगाकर उन्हें मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं. इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें और धो लें.

4. डीप कंडीशनिंग के लिए आधे कप ऑलिव ऑयल में अंडा मिलाकर इस्तेमाल करें. इससे आपके बाल चमकदार और बाउंसी हो जाएंगे. इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर धो लें.

ये भी पढ़ें: जीभ साफ न करने से कौन सी बीमारी होती है? जानें जीभ साफ करना क्यों जरूरी है

नेचुरल हेयर टॉनिक (Natural Hair Tonic)

नेचुरल हेयर टॉनिक ACV या एप्पल साइडर विनेगर है जिसे पानी में मिलाकर बालों का नेचुरल pH बैलेंस ठीक करने के लिए आखिरी बार धोने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

एक कप ग्रीन टी बनाएं और इसे ठंडा होने दें, फिर इसे आखिरी बार धोने के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि हेयर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स से होने वाले डैमेज को कम किया जा सके क्योंकि यह स्कैल्प की नेचुरल हेल्थ को ठीक करता है.

हेल्दी बालों के टिप्स (Healthy Hair Tips)

  • अपने बालों की हेल्थ को ठीक करने के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से इन उपायों का रेगुलर इस्तेमाल करें.
  • बेहतर रिज़ल्ट के लिए हफ़्ते में दो बार इन उपायों का इस्तेमाल करें.
  • अपने बालों को कड़ाके की सर्दियों से बचाने के लिए टोपी या स्कार्फ़ का इस्तेमाल करें.
  • ज्यादा हीट स्टाइलिंग से बचें, नहीं तो यह आपके हेयर फ़ॉलिकल्स को नुकसान पहुंचाएगा और उन्हें कमज़ोर बना देगा.
  • बालों की अच्छी हेल्थ को ठीक करने के लिए रेगुलर हेयर ट्रिम या हेयर कट करवाएं.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hair Straightening Damage Control, Hair Colouring Damage Repair, Heat Tool Hair Damage Remedies, Shahnaz Hussain Hair Care Tips, Home Remedies For Hair Damage, Natural Hair Repair Solutions, Hair Straightening Side Effects, Hair Colouring Aftercare, Heat Styling Tool Precautions, Shahnaz Hussain Beauty Tips, How To Reduce Hair Damage From Straightening, Easy Home Remedies For Hair Colour Damage, Heat Tool Hair Damage Prevention, Hair Colouring Damage Repair Tips
Get App for Better Experience
Install Now