सर्दियों में गर्म पानी से मुंह धोना चाहिए या नहीं ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानिए

Beauty expert Shahnaz Hussain winter face wash tips: बेशक, सर्दियों में नहाने और चेहरा धोने के लिए गरम पानी का इस्तेमाल आरामदायक लगता है क्योंकि ये आपकी मांसपेशियों को आराम का एहसास पहुंचाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ऐसा करना सही है या नहीं? अक्सर जब आप गरम पानी से चेहरा धोते हैं, तो यह त्वचा के नैचुरल ऑयल के बैलेंस को बिगाड़ देता है और चेहरे की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाता है. यह एक्जिमा और ऐसी ही अन्य बीमारियों को और भी बदतर बनाने के लिए जिम्मेदार है. तो, अब असली सवाल यह है कि क्या आपको गरम पानी से चेहरा धोना चाहिए या नहीं?

क्या आपको सर्दियों में गर्म पानी से चेहरा धोना चाहिए - Should you wash your face with hot water in winter?

शहनाज हुसैन कहती हैं कि क्योंकि गरम पानी आपकी त्वचा में नैचुरल ऑयल के लेवल को कम कर देता है, जिससे त्वचा में जलन और रूखापन आ सकता है. इसलिए, मैं गुनगुने पानी का इस्तेमाल करने की सलाह देती हूं.

चेहरे पर गर्म पानी का इस्तेमाल क्यों बुरा है - Why is it bad to use hot water on your face

• गरम पानी का इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर मौजूद नैचुरल ऑयल निकल जाता है.

• गरम पानी से चेहरा धोने से त्वचा की नैचुरल लेयर, जिसे बैरियर कहा जाता है, डैमेज हो जाती है.

• आपकी त्वचा रूखी और जलन महसूस करेगी, जकड़न महसूस होगी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा.

• मौजूदा त्वचा संबंधी समस्याएं और भी बदतर हो जाएंगी.

• त्वचा संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो जाएगी और आपकी त्वचा पर लाल धब्बे दिखाई देने लगेंगे जो चुभने लगेंगे.

गर्म पानी का सबसे अच्छा ऑप्शन है ठंडा पानी - Cold water is the best alternative to hot water

• ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, जो आराम का एहसास देता है.

• त्वचा पर टोनिंग प्रभाव डालता है.

• चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन (Blood circulation) बेहतर करता है.

• चेहरे और आंखों के आसपास की सूजन कम करता है.

• सूजन को कम करने में मदद करता है.

गुनगुने पानी से चेहरा धोने के फायदे - Benefits of washing your face with lukewarm water

• गुनगुने पानी से चेहरा धोने से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी त्वचा अपने नैचुरल ऑयल को हटाए बिना साफ हो जाए.

• गंदगी और मेकअप को आसानी से हटाने में मदद करता है.

• त्वचा की प्राकृतिक नमी बरकरार रखता है.

• सर्दियों के मौसम में त्वचा का तापमान आरामदायक बनाए रखने में मदद करता है.

याद रखें, चेहरा धोने के लिए आप जो भी तरीका अपनाएं, उसके तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएं और रात में त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए उसे साफ करने के बाद बादाम के तेल से मालिश करें.

