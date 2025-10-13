विज्ञापन
विशेष लिंक

Shahnaz Hussain ने बताए आसान घरेलू उपाय, त्वचा और बालों का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा प्रदूषण

Shahnaz Hussain Skincare Tips: दिवाली का त्योहार रोशनी, मिठाइयों और खुशियों के साथ-साथ प्रदूषण भी लेकर आता है. पटाखों से निकलने वाला धुआं त्वचा और बालों पर भी बुरा असर डालते हैं. यहां हम बताएंगे कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय, जिनकी मदद से आप इस त्योहार पर भी अपनी त्वचा और बालों की चमक को बनाए रख सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Shahnaz Hussain ने बताए आसान घरेलू उपाय, त्वचा और बालों का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा प्रदूषण
Shahnaz Hussain Skincare Tips: ड्राई स्किन के लिए क्लींजिंग क्रीम या जेल का इस्तेमाल करें.

Shahnaz Hussain Skincare Tips: दिवाली का त्योहार रोशनी और खुशियों के साथ-साथ धुएं और प्रदूषण भी लेकर आता है. पटाखों से निकलने वाला धुआं, केमिकल्स और हवा में फैले प्रदूषक हमारी त्वचा और बालों पर सबसे पहले असर डालते हैं. इससे झाइयां, रैशेज, मुंहासे, स्किन की सेंसिटिविटी और समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं. त्वचा बेजान और थकी हुई लगती है. ऐसे में जरूरी है कि हम डिटॉक्स करें और त्वचा व बालों को प्रदूषण से बचाएं.

ये भी पढ़ें: क्या भारतीय लोग भी पा सकते हैं कोरियन जैसी ग्लास स्किन? Doctor ने बताया क्या करें

त्वचा की सफाई है सबसे जरूरी

सूखी त्वचा के लिए क्लींजिंग क्रीम या जेल का इस्तेमाल करें. ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए क्लींजिंग मिल्क या फेस वॉश बेहतर है.

घर पर क्लींजर बनाने के लिए क्या करें?

  • 1 चम्मच ठंडा दूध लें
  • उसमें 2 बूंद कोई भी वेजिटेबल ऑयल (जैसे ऑलिव ऑयल, तिल या सूरजमुखी) मिलाएं
  • कॉटन में डुबोकर चेहरे को साफ करें.

गुलाब जल से करें टोनिंग

क्लींजिंग के बाद गुलाब जल या गुलाब आधारित स्किन टॉनिक से त्वचा को टोन करें. ठंडे गुलाब जल में कॉटन भिगोकर चेहरे पर थपथपाएं, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और चेहरे पर चमक आती है. अगर रैश या फुंसी हो, तो चंदन पेस्ट में गुलाब जल मिलाकर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें.

ये भी पढ़ें: कम सोने से क्या असर होता है, जानें कम सोने के नुकसान | Kam Sone Ke Nuksan

हफ्ते में दो बार स्क्रब जरूरी

तिल, सूखी पुदीना पत्तियां और शहद लें. तिल को दरदरा पीसें, पुदीना को पाउडर बनाएं और शहद मिलाएं. चेहरे पर लगाएं, 5 मिनट बाद हल्के हाथों से रगड़ें और धो लें.

एक्टिवेटेड चारकोल से करें डिटॉक्स

  • एक्टिवेटेड चारकोल, एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं.
  • चेहरे पर पतली परत लगाएं (आंखों और होंठों से बचाएं).
  • 20 मिनट बाद धो लें, इससे त्वचा से गंदगी और टॉक्सिन्स निकलते हैं.

बालों की देखभाल भी है जरूरी

  • प्रदूषण स्कैल्प पर भी असर डालता है, जिससे बालों में गंदगी और समस्याएं बढ़ती हैं.
  • ड्राई हेयर के लिए रात में तेल लगाएं.
  • 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच शहद और 1 अंडा मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं.
  • 30 मिनट बाद धो लें.

शैम्पू और कंडीशनर का सही इस्तेमाल

  • अपने बालों के प्रकार के अनुसार माइल्ड हर्बल शैम्पू चुनें.
  • शैम्पू को थोड़ा पानी में मिलाकर लगाएं.
  • स्कैल्प से शुरू करके नीचे तक धीरे-धीरे मालिश करें.
  • कंडीशनर लगाएं 2 मिनट बाद धो लें.
  • लीव-ऑन कंडीशनर या हेयर सीरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं बस धोना नहीं है.

ये भी पढ़ें: 1 गिलास दूध में कितना प्रोटीन होता है? यहां मिलेगा सही जवाब...

आंखों को भी चाहिए आराम

  • प्रदूषण से आंखों में जलन और लालिमा हो सकती है.
  • दिन में कई बार साधारण पानी से आंखें धोएं.
  • ठंडे गुलाब जल में भिगोई हुई कॉटन पैड्स आंखों पर रखें और 15 मिनट आराम करें.
  • इससे थकान दूर होती है और आंखें चमकती हैं.

Asthma Treatment | अस्थमा: लक्षण, कारण, इलाज | Asthma/Dama ke Lakshan, Ilaj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shahnaz Hussain Skin Tips, Shahnaz Hussain Hair Care, Shahnaz Hussain Home Remedies, Diwali Pollution Skin Care, Anti-pollution Skin Remedies, Natural Skin Care Shahnaz Hussain, Herbal Hair Care Tips, Protect Skin From Pollution, Shahnaz Hussain Beauty Secrets, Festive Skin Care Routine, Pollution Damage Hair Solution, Shahnaz Hussain Detox Tips, Diwali Skin Protection, Home Remedies For Glowing Skin, Shahnaz Hussain Festive Beauty Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com