डॉक्टर उमर उन नबी के आखिरी वीडियो को देखकर एक्सपर्ट ने बताया क्या थी उसकी मेंटल कंडीशन, क्यों उठाया ऐसा कदम

Doctor Umar Nabi Last Video: दिल्ली धमाके के मामले में सामने आए डॉक्टर उमर-उन-नबी के 1 मिनट 17 सेकंड के वीडियो ने जांच एजेंसियों के साथ-साथ मनोवैज्ञानिकों को भी कई संकेत दिए हैं. वीडियो में उमर के हावभाव, आंखों की हरकत, बैठने का तरीका और हाथों के इशारे उसकी मानसिक स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं. इसी पर बात करने के लिए जानी-मानी साइकोलॉजिस्ट नम्रता ओहरी ने उसके बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण किया है.

आई मूवमेंट क्या बताते हैं?

नम्रता ओहरी के अनुसार, उमर की आंखों की हरकतें लगातार दाईं ओर जा रही हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वह पहले से तैयार स्क्रिप्ट या मानसिक रूप से रटे हुए विचारों को दोहरा रहा है. उनके मुताबिक, वीडियो शूट करने से पहले उमर ने कई बार मन ही मन यह मैसेज रिहर्स किया होगा ताकि कम समय में अधिक शब्दों में अपनी बात साफ और प्रभावी ढंग से रख सके.

उनका कहना है कि उमर ने संभवतः

• सेल्फ-टॉक किया होगा.

• अपना संदेश “पीसफुल” दिखाने की कोशिश की होगी.

• और यह सुनिश्चित किया कि वह डरा हुआ या घबराया हुआ ना दिखे.

नम्रता बताती हैं कि यह सब दिखाता है कि उमर पहले से मानसिक रूप से तैयार था.

क्या वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था?

इस सवाल पर उन्होंने कहा कि उमर ने किसी नोट या मोबाइल पर लिखी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी. उसके विचार मन में ही स्क्रिप्टेड लगते हैं. यानी उसने अपने मैसेज को बार-बार सोचकर तैयार किया.

क्या डॉक्टर जैसी पढ़ाई के बाद भी इतनी आसानी से ब्रेनवॉश हो सकता है?

नम्रता ओहरी ने बताया कि डॉक्टर होना व्यक्ति को भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं बनाता उमर के अंदर किसी प्रकार का गहरा डर, हीनभावना या बचपन का आघात रहा होगा. उसे अपने भीतर “कुछ बड़ा करने” की इच्छा रही होगी. ऐसे लोग अक्सर भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं और इन्हें उकसाना आसान होता है.

उनका कहना है कि रेडिकलाइजेशन हमेशा भावनाओं पर खेलता है, और उमर जैसा व्यक्ति उसी जाल में फंस गया.

वीडियो में चेयर घुमाना, शरीर हिलाना—क्या संकेत देता है?

उमर वीडियो में:

• कुर्सी को दाएं-बाएं हिला रहा है

• रीढ़ सीधी नहीं रख पा रहा

• ऊपर-नीचे देख रहा है

• बीच-बीच में खांस रहा है

नम्रता बताती हैं कि एक कॉन्फिडेंट आदमी बोलते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा ठीक करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उमर अपनी बॉडी के प्रति असहज और अस्थिर दिखता है. इससे संकेत मिलता है कि वह भीतर से घबराया हुआ और असंतुलित था, भले ही बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था.

रेडिकलाइजेशन कैसे होता है?

नम्रता के अनुसार:

ऐसे लोगों को अत्यधिक भावनात्मक दबाव में लाया जाता है.

उन्हें बताया जाता है कि एक “पवित्र लक्ष्य” के लिए जीना और मरना ही जीवन का उद्देश्य है.

उन्हें धीरे-धीरे “हिप्नोटाइज” किया जाता है.

सामान्य लोगों की तुलना में ये लोग व्यावहारिक सोच छोड़ देते हैं.

उनके लिए “एक मिशन” ही पूरा जीवन बन जाता है.

वह कहती हैं कि उमर अकेला नहीं, ऐसे कई उमर हो सकते हैं जिन्हें इसी तरह ब्रेनवॉश किया गया है.

रूम का बैकग्राउंड क्या संकेत देता है?

वीडियो में:

• अलमारी में टंगा स्वेटर/जैकेट

• टेबल पर सामान

• खिड़की और पर्दा

नम्रता के अनुसार, यह एक साधारण कमरा दिखता है. उमर ने बैकग्राउंड पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य था- अपना संदेश जल्दी और “शांतिपूर्ण” तरीके से लोगों तक पहुंचाना.

वीडियो छोटा क्यों रखा गया?

विशेषज्ञों का मानना है, उमर जानता था कि लंबा वीडियो लोग नहीं देखेंगे. इसलिए उसने कम समय, कम शब्दों और प्रभावी भाषा में अपना संदेश देने की कोशिश की, वह अपने चेहरे के भाव और शब्दों के ज़रिये “इफेक्ट” बनाना चाहता था.

