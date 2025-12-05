शहनाज हुसैन ने बताया सर्दियों में कैसे करें अपना स्किन केयर, गुलाब की तरह खिल उठेगी स्किन

Skin Care Tips: जब मौसम बदलता है, खासकर गर्मियों से सर्दियों में, तो आपकी स्किन केयर रूटीन में भी बदलाव की ज़रूरत होती है क्योंकि यह आपकी स्किन हेल्थ पर कई तरह से असर डालता है. जैसे ही मौसम ठंडा और हवा वाला होता है, यह स्किन की नेचुरल नमी छीन लेता है, जिससे स्किन पर ब्रेकआउट, जलन और सर्दियों के दूसरे लक्षण होने लगते हैं. हालांकि, अगर आपको पता है कि बदलते मौसम के हिसाब से अपनी स्किन केयर रूटीन को कैसे बदलना है, तो आप अपनी स्किन को बचा सकते हैं.

बदलते मौसम का स्किन पर असर

• अचानक से रूखापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जो पपड़ीदार स्किन की समस्याओं के साथ ज़्यादा दिखाई देता है. यह सब मौसम और हवा में बदलाव के कारण होता है जो स्किन के लिए बहुत खराब होती है.

• स्किन बेजान, पपड़ीदार हो जाती है और उसमें दरारें भी दिखने लगती हैं, जो मौसम की खराब स्थितियों के कारण होता है जो स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं.

• आपको अचानक खुजली महसूस हो सकती है और स्किन खिंची-खिंची लगेगी, यह डिहाइड्रेटेड स्किन का सबसे बड़ा संकेत है.

• अगर आपको बार-बार ब्रेकआउट और पिंपल्स होते हैं तो आपकी स्किन बढ़ते प्रदूषण और दूसरे एनवायरनमेंटल स्ट्रेसर्स के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है.

बदलते मौसम के लिए स्किन केयर टिप्स

• अपनी स्किन को रेगुलर मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करेगा.

• हाइड्रेटिंग स्किन सीरम का इस्तेमाल करें और रात को सोने से पहले अपनी स्किन पर जैतून का तेल या बादाम का तेल लगाकर मसाज करें, इससे आपकी स्किन को भरपूर पोषण मिलेगा.

• अगर आपकी स्किन सन डैमेज, पपड़ी या ब्रेकआउट से परेशान है तो स्किन रिपेयर करना याद रखें. उदाहरण के लिए, ब्रेकआउट से निपटने के लिए एंटी-एक्ने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, पपड़ी को हटाने के लिए एक चम्मच पिसी हुई ब्राउन शुगर में कुछ बूंदें शहद मिलाकर हल्के हाथों से स्क्रब करके ठीक किया जा सकता है. सन डैमेज को दो हफ़्ते तक रोज़ाना अपनी स्किन पर टमाटर या आलू के छिलके रगड़कर कम किया जा सकता है. अपनी स्किन को सन डैमेज और समय से पहले स्किन एजिंग से बचाने के लिए रोज़ाना SPF का इस्तेमाल करना याद रखें.

• एलोवेरा जेल में कुछ बूंदें शहद मिलाकर हाइड्रेटिंग मास्क बनाएं, फिर इसे 15 मिनट के लिए लगाकर गुनगुने पानी से धो लें.

मौसम में बदलाव के हिसाब से हमेशा अपनी स्किन केयर रूटीन को एडजस्ट करें, क्योंकि यह आपकी स्किन को मौसम में होने वाले बदलावों से बचाएगा. हेल्दी स्किन बनाए रखने के लिए अपनी स्किन की स्थिति और माहौल के हिसाब से अपनी स्किन केयर रूटीन बदलें.

