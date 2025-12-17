विज्ञापन

आज का सवाल- सर्दी में बालों की केयर कैसे करनी चाह‍िए, क्‍या बालों में रोज तेल लगाना सही है?

Beauty Tips: NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' में आज का सवाल है- सर्दी में बालों की केयर कैसे करनी चाह‍िए, क्‍या बालों में रोज तेल लगाना सही है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

क्‍या बालों में रोज तेल लगाना सही है?

Is oiling hair good in winter: सर्दियों का मौसम आते ही त्वचा के साथ-साथ बालों की परेशानी भी बढ़ जाती है. रूखापन, डैंड्रफ, बालों का झड़ना और चमक का कम हो जाना ये सब आम समस्याएं हैं. ठंडी और शुष्ख हवा बालों की नेचुरल नमी छीन लेती है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि ठंड के दिनों में बालों की देखभाल कैसे करें या क्या रूखापन कम करने के लिए तेल लगाया जा सकता है? ऐसा ही सवाल है रीटा राजपूत का.  NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' को दिए सवाल में रीटा पूछती हैं, सर्दी में बालों की केयर कैसे करनी चाह‍िए, क्‍या बालों में रोज तेल लगाना सही है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब- 

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

इस सवाल का जवाब देते हुए ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने बताया, सर्दियों में मौसम ड्राई होता है, जिससे बालों की नेचुरल ऑयलिंग कम हो जाती है. इसका असर सीधे बालों की जड़ों पर पड़ता है. अगर इस मौसम में सही देखभाल न की जाए, तो बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं.

क्या बालों में रोज तेल लगाना चाहिए?

शहनाज हुसैन कहती हैं, रोज तेल लगाना जरूरी नहीं है. आप हफ्ते में कम से कम एक बार अच्छे से हेड मसाज करा सकते हैं. तेल लगाने के बाद उसे 2 घंटे तक बालों में लगा रहने दें, ताकि स्कैल्प को पूरा पोषण मिल सके. 2 घंटे बाद बालों में शैंपू कर लें.

सर्दी में बालों में कौन सा तेल लगाना चाहिए?

ब्यूटी एक्सपर्ट कहती हैं, हमेशा हर्बल हेयर ऑयल का चुनाव करें. ऐसे तेल जिनमें भृंगराज और ब्राह्मी जैसे तत्व हों, स्कैल्प को मजबूत बनाते हैं और बालों में चमक लाते हैं.

तेल लगाने के बाद और क्या करना चाहिए?

तेल लगाने के बाद गरम तौलिए से बालों को 30 मिनट तक ढक लें. इससे तेल अच्छे से जड़ों में समा जाता है और बालों को गहरी नमी मिलती है. 

क्या गरम पानी से सिर धोना सही है?

बालों को गरम पानी से धोने से बचें. इससे बाल और ड्राई और डैमेज होने लगते हैं. कोशिश करें कि हल्के गुनगुने या नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल करें.

इन बातों का भी रखें ध्यान

इन सब से अलग ब्यूटी एक्सपर्ट कहती हैं, ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचें, बालों को ज्यादा स्टाइल न करें और संतुलित डाइट लें. सही तेल, सही खानपान और थोड़ी-सी रेगुलर केयर से सर्दियों में भी बाल मजबूत, मुलायम और चमकदार बने रह सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

