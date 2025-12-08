How to treat chapped lips in winter: सर्दियां आते ही कई लोगों की सबसे बड़ी परेशानी होती है फटे होंठ. ठंडी हवाएं, त्वचा में नमी की कमी होंठों को रूखा बना देती हैं. कुछ लोगों के होंठ तो इतने ज्यादा फट जाते हैं कि खून भी आने लगता है. ऐसी ही शिकायत है सारिका शर्मा की. NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' को दिए सवाल में सारिका पूछती हैं 'मेरे होंठ हर सर्दी में फट जाते हैं और कई बार तो खून भी आने लगता है, क्या लगाना सही रहेगा?' आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

इस सवाल का जवाब देते हुए ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने बताया, सर्दियों में हवा में नमी कम होती है, जिससे होंठ जल्दी सूखने लगते हैं. साथ ही हम पानी भी कम पीते हैं, जिसका सीधा असर त्वचा और होंठों पर पड़ता है. यही डिहाइड्रेशन होंठ फटने की सबसे बड़ी वजह है.

शहनाज हुसैन कहती हैं, सबसे जरूरी है अपने शरीर में पानी की कमी न होने देना. दिनभर खूब पानी पिएं और चाहें तो ताजे फलों के जूस भी लें. जब शरीर अंदर से हाइड्रेटेड रहेगा, तो होंठ भी कम फटेंगे.

ब्यूटी एक्सपर्ट कहती हैं, आप घर पर एक नेचुरल लिप स्क्रब बना सकती हैं. इसके लिए-

एक चम्मच ब्राउन शुगर लें.

इसमें कुछ बूंदें शहद की मिलाएं.

इसे होंठों पर हल्के हाथ से गोल–गोल घुमाते हुए लगाएं.

यह स्क्रब होंठों की मृत त्वचा हटाता है और शहद होंठों को पोषण देकर उन्हें नरम बनाता है.

अगर होंठ बहुत ज्यादा फटे हों या खून निकल रहा हो तो क्या करें?

ऐसे में स्क्रब बिल्कुल न करें. इससे स्थिति और खराब हो सकती है. इस कंडीशन में-

पहले होंठों को ठीक करने के लिए सीधा शहद लगाएं.

शहद प्राकृतिक हीलर है, जो फटे होंठों को जल्दी भरता है.

इसके बाद एक अच्छा नेचुरल लिप बाम इस्तेमाल करें, जो होंठों को हाइड्रेट रखे और दोबारा फटने से बचाए.

शहनाज हुसैन कहती हैं, सर्दियों में फटे होंठ आम समस्या है, लेकिन सही देखभाल से इसे आसानी से रोका जा सकता है. खूब पानी पिएं, प्राकृतिक स्क्रब का उपयोग करें और शहद जैसे सुरक्षित घरेलू उपाय अपनाएं. केवल इतना करने से आपके होंठ पूरी सर्दी मुलायम रहेंगे.

