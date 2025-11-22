Dry Skin Care: आपकी स्किन में कसाव और सूखापन महसूस होना, जिससे आपकी स्किन डल हो रही है. ये सभी सर्दियों में आपकी स्किन के रूखेपन के लक्षण हैं और ये डिहाइड्रेटेड स्किन की निशानी हैं जिसे कोई पोषण नहीं मिल रहा है. हालांकि, इन्हें अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है और कुछ आसानी से बनने वाली होम मेड मॉइस्चराइजिंग क्रीम से आपकी स्किन की हेल्थ को ठीक किया जा सकता है. जानी-मानी ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जो इन समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं.

DIY मॉइस्चराइजिंग क्रीम टिप्स

हालांकि, ड्राई स्किन की समस्याएं आम हैं लेकिन बहुत परेशान करने वाली और देखने में अच्छी नहीं लगतीं, लेकिन इनका इलाज कुछ आसानी से बनने वाली DIY मॉइस्चराइजिंग क्रीम से किया जा सकता है, जिनके बारे में शहनाज हुसैन बता रही हैं. इसमें बताए गए न केवल इंग्रीडिएंट्स नेचुरल हैं, बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिना किसी केमिकल कंपोजिशन के सीधे स्किन को न्यूट्रिएंट्स देते हैं.

शिया बटर

सबसे आम मॉइस्चराइजिंग इंग्रीडिएंट जो अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वह है शिया बटर, जिसे फैटी एसिड का रिच सोर्स माना जाता है, जो रिच स्किनकेयर क्रीम बनाने का बेस है.

• एक पैन में आधा कप शिया बटर, लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की छह बूंदें और एक चम्मच एवोकाडो ऑयल या नारियल तेल (आप चुन सकते हैं) मिलाएं.

• इन्हें तब तक एक साथ गर्म करें जब तक ये पिघल न जाएं.

• इसे एक एयरटाइट जार में डालें और इस्तेमाल करते रहें.

बीज़वैक्स

पोषण का नैचुरल सोर्स जो स्किन को बचाता है और नमी को लॉक करके उसे पोषण देने में एक बैरियर की तरह काम करता है. यह उन लोगों के लिए आइडियल मॉइस्चराइजिंग एजेंट है जिन्हें बहुत ज़्यादा ड्राई और पपड़ीदार स्किन की समस्या है.

• एक गर्म पैन में दो बड़े चम्मच बीज़वैक्स, आधा कप नारियल तेल और आधा कप ऑलिव ऑयल को दस बूंद रोज़ एसेंशियल ऑयल के साथ मिलाएं.

• इन्हें धीमी आंच पर एक साथ पिघलाएं और ठंडा होने दें, फिर इसे रोज़ाना इस्तेमाल करने के लिए एक एयरटाइट जार में डाल दें.

एलोवेरा

यह नमी बनाए रखने और स्किन को रिपेयर करने, उसे आराम देने और किसी भी स्किन की जलन या समस्याओं को तुरंत ठीक करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है. यह सब इसकी एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से है जो हेल्दी स्किन बैरियर बनाए रखने में मदद करती हैं.

• आधा कप एलोवेरा जेल, एक छोटा चम्मच बीज़वैक्स, बादाम का तेल और दस बूंद रोज़हिप एसेंशियल ऑयल को एक साथ पिघलाएं.

• जब मिक्स ठंडा हो जाए, तो इसे एक जार में निकाल लें और ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें.

शहद और ग्लिसरीन

ये दोनों चीज़ें अपनी एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के लिए जानी जाती हैं, जिससे ये दोनों चीज़ें स्किन को रिपेयर करने और पोषण देने के लिए सबसे अच्छी हैं. यह स्किन को पूरे दिन अच्छे से हाइड्रेटेड रखता है.

• आधा कप नारियल तेल को एक चम्मच शहद और दो बड़े चम्मच ग्लिसरीन के साथ पिघला लें.

• इन्हें एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रीज़ कर दें, फिर रोज़ाना ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)