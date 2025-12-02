विज्ञापन
विशेष लिंक

ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन ने बताया बढ़ते प्रदूषण और धूल में भी कैसे मजबूत और चमकदार होंगे बाल

Hair Care Tips By Shahnaz Husain: अगर आप बालों की देखभाल को नज़रअंदाज़ करते रहेंगे तो इससे बाल, स्कैल्प खराब हो सकते हैं और सिर्फ़ डैंड्रफ़ के अलावा दूसरी गंभीर समस्याएँ भी हो सकती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन ने बताया बढ़ते प्रदूषण और धूल में भी कैसे मजबूत और चमकदार होंगे बाल
बालों को हेल्दी रखने के लिए क्या करें?

Hair Care Tips By Shahnaz Husain: प्रदूषण और बालों और स्कैल्प में जलन पैदा करने वाली दूसरी बाहरी चीज़ों के बढ़ने से, अपने बालों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है. अगर आप बालों की देखभाल को नज़रअंदाज़ करते रहेंगे तो इससे बाल, स्कैल्प खराब हो सकते हैं और सिर्फ़ डैंड्रफ़ के अलावा दूसरी गंभीर समस्याएँ भी हो सकती हैं. इसलिए, यह ज़रूरी हो जाता है कि आपका एक सही रूटीन हो जो आपके बालों को पर्यावरण के तनाव से बचाए.

हेल्दी बालों के लिए DIY उपाय?

एलोवेरा वाले हेयर मास्क

  • सबसे पहले एक स्कूप एलोवेरा जेल में एक चम्मच शहद और नारियल का तेल मिलाकर एक हाइड्रेटिंग मास्क तैयार करें. इसे मॉइस्चराइज़िंग ट्रीटमेंट के लिए लगाएँ और 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर धो लें.
  • एक चम्मच ऑलिव ऑयल और एक चम्मच शहद मिलाकर डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क बनाया जा सकता है. इसे आधे घंटे तक लगा रहने दें और धो लें.

इसे भी पढ़ें: क्या हम रोजाना उबला हुआ अजवाइन का पानी पी सकते हैं? अजवाइन कौन-कौन सी बीमारी में काम आती है?

  • एक स्कूप एलोवेरा जेल में एक चम्मच नींबू का रस मिलाएँ, इससे बालों की चमक वापस आएगी और डैंड्रफ़ कम होगा. यह स्कैल्प को गहराई से साफ़ करता है. इसे 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर अपने बालों को साफ़ कर लें।

नेचुरल हेयर रिंस

  •  एक मग पानी में एक चम्मच ACV या एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर बाल धोने के बाद आखिरी बार धो सकते हैं. यह आपके बालों और स्कैल्प को साफ़ करने में मदद करता है, बालों का pH बैलेंस ठीक करता है.
  • आपके बालों और स्कैल्प को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, एक कप ग्रीन टी बनाकर और फिर शैम्पू से बाल धोने के बाद बालों को धोने से आपके बाल एनवायरनमेंटल स्ट्रेस से सुरक्षित रहते हैं.

बालों की सुरक्षा के लिए टिप्स

  • एक हेयर सीरम तैयार करें जो आपके बालों को बाहरी नुकसान से बचाएगा. आर्गन, जोजोबा और विटामिन E ऑयल को एक साथ मिलाएं और अपने बालों को बचाने के लिए इसे लगाएं.
  • नारियल और बादाम के तेल को मिलाकर हफ्ते में एक बार सिर धोने से पहले अपने स्कैल्प पर मसाज करें, इससे आपके बाल रूखे होने, नमी खोने और एनवायरनमेंटल धूल से सुरक्षित रहेंगे.
  • अपने बालों को फिर से जवान और तरोताज़ा करने के लिए, अगर आप सर्दियों में लैवेंडर एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो गुलाब जल में कुछ बूंदें मिलाएं और अगर आप गर्मियों में पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करें. बालों को धोने के बाद इसे अपने बालों पर स्प्रे करें ताकि आपको तरोताज़ा महसूस हो, जिन दिनों बाल नहीं धोए हैं उन दिनों भी इसे स्प्रे करें ताकि आपके बाल प्रदूषण से सुरक्षित रहें और डैमेज से बच सकें.
  • बाहर निकलते समय अपने बालों को प्रदूषण से बचाने के लिए स्कार्फ़ से ढक कर रखें.
  •  अगर आप पूरे दिन बाहर रहने का प्लान बना रहे हैं तो टोपी पहनें.
  • एक लीव-इन लाइट फ़ॉर्मूलेशन सीरम पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ़ एक सुरक्षा कवच बनाने में मदद करेगा.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Haircare, Shahnaz Husaain, Shahnaz Husain Am Pm Hair And Skin Routine, Balo Ko Healthy Banane Ke Tips
Get App for Better Experience
Install Now