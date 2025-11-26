शहनाज हुसैन ने यंगस्टर के लिए शेयर किया एंटी-एक्ने स्किन केयर रूटीन

Acne Problem in Young Generation: यंगस्टर्स को अक्सर चेहरे के पोर्स से बहुत ज़्यादा सीबम निकलने की प्रॉब्लम होती है, जिससे एक्ने और ब्रेकआउट होते हैं. हालांकि, इसका मेन कारण पॉल्यूशन और मैल का जमा होना है. अगर आप रोजाना दो बार अपनी स्किन को साफ करना इग्नोर करते हैं तो आपको एक्ने होने का खतरा ज्यादा होता है, साथ ही अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको एक्ने की प्रॉब्लम होने के चांसेज ज्यादा होता है. शहनजा हुसैन ने बताया है कि कैस आप एंटी-एक्ने स्किन केयर रूटीन अपनाकर एक्ने को मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं.

एंटी-एक्ने स्किनकेयर रूटीन

रोजाना अपना चेहरा दो बार साफ करें, पहली बार, सुबह उठते ही और दूसरी बार जब आप घर में अंदर आएं. याद रखें कि ऑयल फ्री क्लींजर और नीम और तुलसी वाला क्लींजर इस्तेमाल करें.

अपने एक्ने के लिए एंटी-एक्ने आयुर्वेदिक क्रीम या लोशन जैसा टॉपिकल ट्रीटमेंट सॉल्यूशन या स्पॉट ट्रीटमेंट लगाने से आपको मौजूदा ब्रेकआउट से निपटने में मदद मिलेगी.

अपनी स्किन को मैटिफाइंग मॉइस्चर से मॉइस्चराइज करें जो ऑयल फ्री लुक देगा और आपके चेहरे पर ज़्यादा ऑयल को भी कंट्रोल करेगा.

हर दिन सुबह बाहर निकलने से पहले SPF 30 या उससे ज़्यादा लगाना पक्का करें.

ये भी पढ़ें: किचन में मौजूद 5 एंटीबायोटिक फूड, डॉक्टर भी मानते हैं इनसे होती है नेचुरल हीलिंग

हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएशन आपकी स्किन को फिर से जवान बनाने और डेड स्किन सेल्स को हटाने के लिए काफी है, ताकि पोर्स बंद न हों और सारी गंदगी निकल जाए.

हफ्ते में दो बार मुल्तानी मिट्टी का मास्क या फुलर्स अर्थ मास्क लगाने से स्किन की नैचुरल सुंदरता वापस आ जाती है. एक बड़ा चम्मच फुलर्स अर्थ लें और उसे गुलाब जल, एक चुटकी चंदन पाउडर और एक चुटकी हल्दी पाउडर के साथ मिलाएं. यह सब स्किन को ठीक करने, उसे रिपेयर करने और मुंहासों को कम करने में मदद करता है. इसे सूखने तक लगाकर रखें और धो लें.

क्या करें और क्या न करें

अपने चेहरे को बार-बार न छुएं क्योंकि इससे आपके द्वारा छुई गई चीजों की सतह से बैक्टीरिया आपके चेहरे पर आ जाते हैं और स्थिति और खराब हो जाती है.

अपने मेकअप ब्रश और एप्लीकेटर ब्रश को हमेशा गुनगुने पानी से रेगुलर साफ करें ताकि यह पक्का हो सके कि यह बैक्टीरिया के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड न बने.

अपने फोन को अक्सर हैंड सैनिटाइज़र से साफ़ करें ताकि उस पर मौजूद बैक्टीरिया आपके चेहरे पर न आएँ.

अगर आप चश्मा पहनते हैं तो उसे रेगुलर साफ करें.

खूब पानी पिएं और हेल्दी स्किन पाने के लिए विटामिन C वाले फलों का जूस पिएं.

चेहरा धोने के लिए कभी भी गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, ठंडा या गुनगुना पानी इस्तेमाल करें क्योंकि यह चेहरे की जलन को शांत करता है.

केमिकल वाले स्किनकेयर या दूसरे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से बचें, आयुर्वेद प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)