यहां जानिए सीक्रेट चाय मसाला रेसिपी, अपनी सुबह को दीजिए टेस्टी और हेल्दी ट्विस्ट

Masala chai recipe : क्या आप भी उनमें से हैं, जिनकी दिन की शुरूआत चाय की चुस्कियों के साथ होती है? अगर आपका जवाब 'हां' है तो ये आर्टिकल आपके लिए है. क्योंकि इसमें हम आपकी रेग्यूलर चाय को नया ट्विस्ट कैसे दें, इसके बारे में बताने जा रहे हैं. तो बिना देर किए आइए जानते हैं सीक्रेट चाय मसाला रेसिपी जो आपके दिन की शुरूआत हेल्दी और टेस्टी दोनों बना देगी.

सीक्रेट चाय मसाला रेसिपी

इसे बनाने के लिए आपको 20 ग्राम ताजा गुलाब की पत्ती, तुलसी की 30 पत्ती, 30 ग्राम हरी इलायची, 20 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम साबुत कालीमिर्च, 5 ग्राम लौंग, 10 ग्राम मुलेठी, 4 बड़ी काली इलायची, 15 ग्राम अदरक का पाउडर और सौंठ 3 टेबलस्पून चाहिए.

सबसे पहले एक पैन लें और उसे धीमी आंच पर गरम करें. अब इसमें ताजी गुलाब की पत्तियां और तुलसी की पत्तियां डालें. इन्हें तब तक ड्राई रोस्ट करें जब तक इनकी नमी पूरी तरह खत्म न हो जाए और ये हल्की कुरकुरी न हो जाएं. ध्यान रहे, इन्हें जलने न दें. रोस्ट होने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें.

अब आप इसी पैन में हरी इलायची, सौंफ, दालचीनी, साबुत कालीमिर्च, लौंग, मुलेठी और बड़ी काली इलायची डालकर ड्राई रोस्ट करिए. इन्हें तब तक भूनिए जब तक इनकी नमी पूरी तरह खत्म न हो जाए.

अब जब मसाला ठंडा हो जाए तो इसमें गुलाब, तुलसी की पत्तियां, सोंठ और अदरक पाउडर डालकर मिक्सचर जार में पीस लीजिए. अब आपका पाउडर बनकर तैयार हो गया है.

आप इस मसाले को जार में स्टोर कर लीजिए. इसे 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

अब जब आपका मसाला तैयार है, तो आइए जानते हैं कि इससे टेस्टी और हेल्दी मसाला चाय कैसे बनाएं-

सबसे पहले एक पैन में अपनी पसंद के अनुसार पानी गरम करें (आमतौर पर एक कप चाय के लिए आधा कप पानी).

पानी में अपनी पसंद की चायपत्ती और चीनी डालें. इसे 1 से डेढ़ मिनट तक उबलने दें ताकि चायपत्ती का रंग और स्वाद पानी में अच्छे से आ जाए.

अब इसमें दूध डालें और इसे एक उबाल आने दें.

जैसे ही चाय में उबाल आने लगे, इसमें अपना तैयार किया हुआ सीक्रेट चाय मसाला पाउडर लगभग आधा छोटा डालें.

मसाला डालने के बाद चाय को धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक अच्छे से उबलने दें, ताकि मसालों का स्वाद पूरी तरह चाय में घुल जाए.

आपकी गरमा-गरम, कड़क और खुशबूदार मसाला चाय तैयार है. इसे कप में छानें और सिप-सिप करके चाय की चुस्कियां लीजिए.

