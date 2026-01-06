विज्ञापन
विशेष लिंक

दुकान जैसी कड़क चाय घर पर कैसे बनाएं? जानिए अलसी ट्रिक और स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Strong Tea Recipe: बस सही अनुपात, सही समय और थोड़ी सी समझ होनी चाहिए. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी चाय पीते ही सामने वाला बोले-वाह! क्या कड़क चाय है. तो, यह स्टेप-बाय-स्टेप तरीका आपके लिए है.

Read Time: 4 mins
Share
दुकान जैसी कड़क चाय घर पर कैसे बनाएं? जानिए अलसी ट्रिक और स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
Strong Tea Recipe: घर पर कड़क चाय बनाने की रेसिपी.

Kadak Chai Recipe: भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि दिन की शुरुआत और बातचीत की जान होती है. सुबह की नींद भगानी हो, ऑफिस के बीच ब्रेक चाहिए हो या शाम को थकान उतारनी हो, एक कप कड़क चाय हर मौके पर फिट बैठती है. लेकिन, अक्सर ऐसा होता है कि घर पर बनाई चाय में वो बाजार जैसी कड़कपन, खुशबू और स्वाद नहीं आ पाता. कभी चाय फीकी रह जाती है, तो कभी ज्यादा दूध या पानी स्वाद बिगाड़ देता है. अच्छी खबर यह है कि परफेक्ट कड़क चाय बनाने के लिए किसी खास मशीन या महंगे मसालों की जरूरत नहीं होती. बस सही अनुपात, सही समय और थोड़ी सी समझ होनी चाहिए. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी चाय पीते ही सामने वाला बोले-वाह! क्या कड़क चाय है. तो, यह स्टेप-बाय-स्टेप तरीका आपके लिए है.

ये भी पढ़ें: न मथनी, न छाछ, मलाई से मिनटों में ढेर सारा घी निकालने का देसी जुगाड़, बस मिलानी होगी ये एक चीज

कड़क चाय क्या होती है? | What is Strong Tea?

कड़क चाय का मतलब है ऐसी चाय जिसमें चाय पत्ती का स्वाद उभरकर आए. रंग गाढ़ा हो, दूध और पानी का संतुलन सही हो, उबाल इतना हो कि चाय में दम आ जाए. यह न बहुत फीकी होती है और न ही ज्यादा कड़वी.

कड़क चाय बनाने के लिए जरूरी सामग्री:

  • 1 कप पानी
  • आधा कप दूध (फुल क्रीम बेहतर)
  • 1 से डेड चम्मच अच्छी क्वालिटी चाय पत्ती
  • स्वादानुसार चीनी
  • (वैकल्पिक) अदरक या इलायची

कड़क चाय का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका | Step-by-step Method For Making Strong Tea

स्टेप 1: पानी को अच्छे से उबालें

सबसे पहले पैन में 1 कप पानी डालें और तेज आंच पर उबलने दें. पानी में अच्छे बुलबुले आना जरूरी है, तभी चाय पत्ती सही से खुलेगी.

स्टेप 2: चाय पत्ती डालें

अब उबलते पानी में चाय पत्ती डालें. आंच मीडियम कर दें और 1-2 मिनट तक चाय को पकने दें. इसी स्टेज पर चाय का रंग गाढ़ा होने लगता है.

ये भी पढ़ें: मैं रोजाना 100% फाइबर कैसे प्राप्त कर सकता हूं? बस डाइट में शामिल कर लें ये चीजें और फिर देखें जादू

टिप: ज्यादा कड़क चाय चाहिए तो डेड चम्मच पत्ती डालें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं.

स्टेप 3: स्वाद के लिए मसाला (ऑप्शनल)

अगर आपको अदरक वाली या इलायची वाली चाय पसंद है, तो इसी समय थोड़ी कुटी हुई अदरक या 1 इलायची डालें. इससे खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं.

स्टेप 4: दूध डालें

अब इसमें आधा कप दूध डालें. दूध डालते ही चाय का रंग और स्वाद बदलने लगेगा. अब आंच थोड़ी बढ़ा दें.

स्टेप 5: अच्छी तरह उबालें (सबसे जरूरी स्टेप)

चाय को 2-3 उबाल आने दें. जब चाय ऊपर तक चढ़ने लगे, तब आंच धीमी कर दें. यही स्टेप चाय को असली कड़क बनाता है.

स्टेप 6: चीनी डालें

अब स्वादानुसार चीनी डालें और 30 सेकंड तक पकाएं. आखिर में गैस बंद कर दें.

स्टेप 7: छानकर परोसें

चाय को छन्नी से छानकर कप में डालें और गरमागरम परोसें.

Latest and Breaking News on NDTV

कड़क चाय बनाने के खास सीक्रेट टिप्स

  • चाय पत्ती हमेशा अच्छी क्वालिटी की लें.
  • दूध और पानी का बैलेंस न बिगाड़ें.
  • चाय को अच्छे से उबलने दें, जल्दी न करें.
  • एल्यूमिनियम नहीं, स्टील या भारी तले वाला पैन इस्तेमाल करें.

अक्सर होने वाली गलतियां:

  • दूध पहले डाल देना.
  • चाय को कम उबालना.
  • बहुत ज्यादा चाय पत्ती डाल देना.
  • बार-बार चम्मच चलाना.

घर पर स्पेशल कड़क चाय बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है. बस सही तरीका अपनाने की जरूरत है. जब चाय सही से उबलती है और हर स्टेप ध्यान से किया जाता है, तब ही चाय में वो दम आता है. अगली बार चाय बनाएं, तो यह स्टेप-बाय-स्टेप तरीका जरूर आजमाएं, यकीन मानिए, तारीफ पक्की है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Strong Tea Recipe, Flavorful Tea At Home, Chai Shop Style Tea, Make Tea Like Shops, Homemade Chai Recipe, Tea Brewing Tips, Indian Tea Recipe, Masala Chai At Home, How To Make Strong Tea At Home, Best Way To Brew Tea Like Shops, Chai Shop Style Tea Recipe, Homemade Masala Chai Recipe, Indian Street Tea Recipe, Tips For Making Flavorful Tea, Strong Tea Like Shops
Get App for Better Experience
Install Now