बिना तंदूर के घर पर बनाएं टेस्टी तंदूरी चाय, शेफ हरपाल सिंह ने शेयर की जबरदस्त रेसिपी

Tandoori Chai Recipe: सर्दियों के मौसम में गर्मा-गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है. अगर इस मौसम में चाय का मजा ना लिया जाए तो सबकुछ अधूरा सा लगता है. लेकिन अगर ये चाय नॉर्मल की जगह तंदूरी हो तो फिर वारे ही न्यारे हो जाते हैं. अगर आप भी तंदूरी चाय पीने के शौकीन हैं लेकिन इसको पीने के लिए घर से बाहर निकलने में आसन आता है तो आप इस चाय को घर पर बना सकते हैं वो भी बिना तंदूर के.

शेफ हरपाल सिंह ने बताया है कि कैसे आप कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके घर पर ही कड़क, खुशबूदार तंदूरी चाय बना सकते हैं. शेफ हरपाल ने तंदूरी चाय बनाने की सही टेक्नीक बताई है जिसकी मदद से आपकी चाय का स्वाद बिल्कुल टपरी वाली तंदूरी चाय जैसा हो जाता है. ये तरीका इतना आसान है कि आप इसे रोज सुबह या शाम जब भी चाहें, जल्दी से तैयार कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं तंदूरी चाय बनाने की सही तरीका.

तंदूरी चाय बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

मिट्टी का कुल्हड़

पानी

दूध

चाय पत्ती

शक्कर

इलायची

अदरक

दालचीनी

पुदीना

लेमन ग्रास

तंदूरी चाय बनाने की रेसिपी

तंदूरी चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप कुल्हड़ को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लीजिए. अब आपको कुल्हड़ को गैस पर धीमी आंच पर जलाकर रख देना है. क्योंकि जब तक कुल्हड़ अच्छे से गर्म नहीं होगा तब तक उसमें ना तो वो स्वाद आएगा और ना ही महक. इसलिए कुल्हड़ को सही से गर्म होना सही है.

अब एक फ्रायपैन में पानी डालें और उसे गर्म होने के लिए रख दें. अब पैन में पानी डालें उसमें दालचीनी, अदरक, लेमन ग्रास और इलायची को कूटकर डाल दें. शक्कर को स्वादानुसार डालें और सभी चीजों को अच्छे से उबलने दें. ध्यान रखें कि ये सभी मसाले पानी में तब डालें जब पानी उबल रहा हो.

जब पानी अच्छे से पक जाए तो उसमें 2 बड़े चम्मच चाय पत्ती डालें और अच्छे से पानी को उबलने दें जिससे पत्ती का स्वाद और महक दोनों अच्छे से आ जाए. इसके बाद इसमें ढाई कप दूध डालकर इसको धीमी आंच पर पकाएं. आखिर में इसमें थोड़ा सा पुदीना डालें. अब इस दौरान आपको कुल्हड़ को गर्म रखना है. चाय पक जाए तो इसे कुल्हड़ में डालें. ध्यान रखें कि चाय उछलेगी और बाहर आएगी. आपकी तंदूरी चाय बनकर तैयार है. घर बैठे आप भी तंदूरी चाय के मजे लें.

