इस देसी तरीके से बिना दवा के कोलेस्ट्रोल हो सकता है कंट्रोल, जानिए यहां

Cholesterol home remedy : आजकल लोग भागदौड़ से भरी तनाव वाली जिंदगी में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं. जिसके कारण कई गंभीर बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं, जिसमें सबसे आम है कोलेस्ट्रोल. इसका सीधा असर हमारे दिल की सेहत पर पड़ता है. लेकिन आपको शुरूआत में ही पता लग जाए की शरीर में बैड कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ गई है तो फिर आप सही डाइट और लाइफस्टाइल में सुधार करके काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं.

World Retina Day 2025 : जब तक दिखना बंद न हो जाए डायबीटिक रेटिनोपैथी का नहीं चलता पता

इस लेख में हम आपको एक ऐसा देसी उपाय बता रहे हैं, जिसे अपना लेते हैं तो शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रोल आसानी से बाहर निकल सकता है. दरअसल, हम लौकी जूस पीने के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इसे कैसे पीना है और इसके फायदे ...

लौकी का जूस

आप लौकी के जूस में पुदीना का रस मिलाकर खाली पेट सुबह पानी शुरू कर देते हैं, तो कोलेस्ट्रोल कंट्रोल में रहेगा और आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी.

कब पिएं लौकी का जूस

सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीना सबसे फायदेमंद माना जाता है. इसे पीने के कम से कम आधे घंटे बाद तक कुछ और न खाएं. रोजाना एक गिलास जूस आपकी सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है.

लौकी जूस के फायदे

लौकी में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं. घुलनशील फाइबर आंतों में एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बांध लेता है और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है.

वहीं, लौकी में विटामिन सी और बीटा-कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करते हैं.

इसके अलावा इस जूस में पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाता है. हाई ब्लड प्रेशर भी दिल की बीमारियों का एक प्रमुख कारण है, और लौकी का जूस इसे कंट्रोल करके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है.

लौकी का जूस एक बेहतरीन डिटॉक्सिफायर है. यह शरीर से विषाक्त पदार्थों (toxins) को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे लिवर बेहतर तरीके से काम कर पाता है.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)