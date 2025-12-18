चाय पीने के हैं शौकीन तो एक बार ट्राई करें एक्टर पंकज त्रिपाठी स्टाइल की मसाला चाय, पीकर आ जाएगा मजा

Kadak Masala Chai: भारतीयों के लिए चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक इमोशन है. सुबह से लेकर शाम तक सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक में से एक है चाय. चाय लवर को तो बस इसे पीने का बहाना चाहिए. आपको बता दें कि कुछ लोग तो चाय पीना इतना पसंद करते हैं कि उनकी दिन की शुरूआत ही इसी ड्रिंक के साथ होती है. क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो इसे न पीएं तो उन्हें आलस आता है. अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं और स्वाद के साथ सेहतमंद भी रहना चाहते हैं, तो बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी की स्टाइल वाली चाय को ट्राई कर सकते हैं. एक इंटरव्यू में एक्टर ने अपनी खास कड़क मसाला चाय की रेसिपी शेयर की थी. वो चाय को कड़क बनाने के लिए अदरक ही नहीं, बल्कि तेज पत्ता डालते हैं. आइए जानते हैं पंकज त्रिपाठी की चाय रेसिपी.

पंकज त्रिपाठी मसाला चाय रेसिपी- (How To Make Pankaj Tripathi Masala Chai)

एक्टर पंकज त्रिपाठी बताते हैं कि सबसे पहले 1 कप पानी उबलने के लिए गैस पर चढ़ा दें. फिर तेज पत्ता छोड़कर सारे मसालों को कूट लीजिए, जैसे काली मिर्च, अदरक, अजवाइन, इलायची. फिर उबलते पानी में तेज पत्ता समेत इन मसालों को डाल दीजिए. जब मसाले अच्छी तरह उबल जाएं तो चाय पत्ती मिक्स करिए. अब जब पानी में चाय पत्ति का रंग आ जाए तो दूध डालिए. फिर इन सारी चीजों को 2 से 3 मिनट उबलने दीजिए. इसके बाद गैस बंद करके चाय कप में छान लीजिए और सिप-सिप करके पिएं.

तेज पत्ता के फायदे- (Tej Patta Ke Fayde)

तेज पत्ता किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जो न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि, सेहत के लिए भी कमाल माना जाता है. इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B6, आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए तेज पत्ते का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. इतना ही नहीं तेज पत्ता टाइप-2 डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)