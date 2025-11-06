विज्ञापन
आपके किचन में पाई जाने वाली कई चीजें ऐसी हैं जो आपकी पुरानी से पुरानी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. बस आपको उनको इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए.

शहद, अजवाइन और ये 1 पत्ता ठीक कर देगा पुरानी से पुरानी खांसी और बलगम, डॉक्‍टर का दावा 5-7 दिनों द‍िखेगा असर
पुरानी से पुरानी खांसी और बलगम के लिए काल है ये पान.

Home Remedies for Cold and Cough: बदलते मौसम में अक्सर लोगों को सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या हो जाती है. जिसमें छाती में बलगम फंसना हमेशा आपको परेशान करता है. इसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होती है और कफ की वजह से खांसी भी आती है. ऐसे में इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाली दवाओं का सेवन करते हैं. लेकिन ये इस समस्या को पूरी तरह से ठीक नहीं करता है बल्कि कुछ देर के लिए इसको या फिर टेंपरेरी तौर पर ठीक करता है लेकिन इस समस्या का निदान नहीं कर सकता है. तो चलिए आज आपको बताते हैं एक ऐसा नुस्खा जो इन समस्याओं से आपको राहत दिला सकता है. आपको बता दें ये नुस्खा शेयर किया है डॉक्टर रॉबिन शर्मा ने, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम रील पर बताया है कि आपके किचने में पाई जाने वाली 3 चीजों की मदद से कैसे आप इन समस्याओं से राहत पा सकते हैं. 

बलगम और खांसी को दूर करने का घरेलू नुस्खा

सामग्री

  • पान का पत्ता
  • अजवाइन 2 चुटकी
  • लौंग 2 ( सिर्फ ऊपर वाला दाना)
  • शहद आधा छोटा चम्मच

कैसे बनाएं 

आपको एक पान का पत्ता लेना है और उसके आगे और पीछे वाले हिस्से को काट दीजिए. अब उसमें डालिए दो चुटकी के करीब अजवाइन, दो लौंग (लौंग का आपको केवल ऊपर वाला हिस्सा लेना है, तना नहीं) और आधा छोटा चम्मच के करीब शहद. अब इस पान को बनाकर मुँह में रखिए, धीरे धीरे चबाते रहिए और धीरे धीरे इसका रस अंदर ही निगलते रहिए. ये पान आपकी छाती में जमा बलगम, पुरानी से पुराी खासी जो जा नहीं रही है उसके लिए रामबाण साबित होगा. बस 5 से 7 दिन ये पान बनाकर आप ट्राई कर लो. इसके बाद आपको खुद ही असर दिखने लगेगा.

पान

पान बलगम को पतला करता है.

अजवाइन

अजवाइन उसे बाहर निकालने में मदद करता है और शायद उसे जड़ से खत्म करने में भी मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

