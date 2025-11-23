विज्ञापन
सर्दियों में नहाने से पहले या बाद में लगाएं सरसों का तेल? जानिए सही तरीका

Sardiyon me sarso ka tel nahane se pehle lagaye ya bad me : सरसों का तेल त्वचा के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन इसे लगाने का सही समय क्या है? क्या इसे नहाने से पहले लगाना चाहिए या बाद में? अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं.

सबसे अच्छा तरीका: तेल को हल्का गुनगुना करके मालिश करें.

Mustard Oil massage on body : तेल की मालिश शरीर में ब्लड सर्कुलेशन (Blood circulation) को बेहतर करती है साथ ही, शरीर की चमक भी बढ़ाती है. इसके अलावा सर्दी के मौसम में ऑयल मसाज से शरीर को गर्माहट भी मिलती है और हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूती. यही कारण है ज्यादातर लोग नहाने के बाद सरसों तेल से शरीर की मालिश जरूर करते हैं. वहीं, कुछ लोग नहाने से पहले शरीर पर मल-मल के तेल लगाते हैं. ऐसे में फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, आखिर नहाने के पहले तेल शरीर में लगाएं या बाद में? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप इस आर्टिकल में बने रहिए...

नहाने से पहले या बाद में कब लगाएं शरीर पर सरसों तेल

1. नहाने से पहले (Pre-Bath Massage)

  • नहाने से पहले तेल लगाने की प्रक्रिया को 'अभ्यंग' या 'मालिश' कहते हैं. सर्दियों में जब आप गर्म पानी से नहाते हैं, तो साबुन और गर्म पानी त्वचा की नैचुरल नमी को खींच लेते हैं, जिससे त्वचा और ज्यादा रूखी हो जाती है.
  • अगर आप नहाने से 15 से 20 मिनट पहले अपने शरीर पर सरसों के तेल की अच्छे से मालिश करते हैं, तो यह तेल त्वचा के अंदर गहराई तक पहुंच जाता है.
  • यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो गर्म पानी के नुकसान से त्वचा को बचाता है. इससे तेल का पूरा पोषण त्वचा को मिलता है और ठंड में भी खुजली की समस्या दूर रहती है.

सबसे अच्छा तरीका शरीर में तेल लगाने का?

तेल को हल्का गुनगुना करके मालिश करें.

2. नहाने के बाद (Post-Bath Oil)

अगर आप नहाने के बाद तेल लगाना पसंद करते हैं, तो भी यह फायदेमंद हो सकता है. यह तरीका खासतौर पर त्वचा की नमी (Moisture) को "लॉक" करने का काम करता है.

नहाने के तुरंत बाद जब आपकी त्वचा हल्की गीली हो, तब सरसों के तेल की बहुत कम मात्रा लें और हल्के हाथों से पूरे शरीर पर लगा लें. ध्यान रहे, ज्यादा तेल न लगाएं, वरना चिपचिपा महसूस हो सकता है.

इस तरीके से त्वचा में नमी लंबे समय तक बनी रहती है और आपको एक नैचुरल चमक भी मिलती है.

आखिर में शरीर पर तेल कैसे लगाएं?

सर्दियों के लिए, सरसों के गुनगुने तेल से नहाने से पहले मालिश करना सबसे असरदार और सही तरीका है. अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी है, तो आप नहाने से पहले मालिश करने के बाद, नहाने के बाद भी नमी लॉक करने के लिए थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं. बस तेल लगाने का तरीका सही होना चाहिए, फिर देखिए कैसे आपकी स्किन ठंड में भी खिल उठेगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

