आयुष मंत्रालय ने बताया बाज सी तेज नजर पाने का रामबाण तरीका, पादाभ्यंग यानी पैरों पर अदरक का तेल गर्म लगाने से होंगे कई फायदे

Benefits of Ginger Oil Massage on Feet: आज के समय में ज्यादातर काम कंप्यूटर या मोबाइल से होते हैं. ऐसे में भागदौड़ भरी जिंदगी में स्क्रीन पर घंटों काम करने से आंखों में तनाव, थकान और कमजोरी आम समस्या बन गई है. आयुर्वेद बताता है कि सरल आदतें अपनाकर बेहतर नजर पाई जा सकती है. इनमें से एक आसान और प्रभावी तरीका है पैरों की मालिश यानी पादाभ्यंग.

अदरक के तेल से पैरों की मालिश करने से मिलते हैं कई फायदे

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय बताता है कि अदरक के तेल से नियमित पैरों की मालिश करने से आंखों की रोशनी साफ रहती है और कई बीमारियां दूर रहती हैं.

आयुर्वेद के अनुसार, पैरों में कई महत्वपूर्ण मार्म और नाड़ियां होती हैं, जो सीधे आंखों से जुड़ी होती हैं. पैरों में चार प्रमुख नाड़ियां आंखों से जुड़ी बताई गई हैं. इन पर तेल से मालिश करने से आंखों का तनाव दूर होता है, रोशनी मजबूत रहती है और ड्राई आई जैसी समस्याओं से बचाव होता है.

अदरक के तेल की तासीर

अदरक का तेल गर्म प्रकृति का होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और वात दोष को संतुलित करता है. इससे आंखों तक पोषण पहुंचता है और थकान कम होती है. पादाभ्यंग आयुर्वेद की दिनचर्या का हिस्सा है.

कब करनी चाह‍िए अदरक के तेल की माल‍िश

रात को सोने से पहले अदरक के तेल से पैरों की हल्की मालिश करने से न केवल आंखें स्वस्थ रहती हैं, बल्कि अच्छी नींद आती है, तनाव कम होता है और पैरों की सूजन व दर्द भी दूर होता है. अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन कम करते हैं और ब्लड फ्लो बेहतर बनाते हैं.

कैसे करें मालिश :

अदरक आंखों की थकान और आसपास के तनाव को कम करने में मदद करता है.

यह तरीका अपनाना बहुत आसान है.

अदरक का शुद्ध तेल लें या तिल के तेल में अदरक मिलाकर इसे हल्का गुनगुना करें और पैरों के तलवों, एड़ियों व उंगलियों पर 10 से 15 मिनट तक मालिश करें.

मालिश के बाद गर्म पानी से पैर धो सकते हैं या मोजे पहनकर सो जाएं.

आयुर्वेद विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आंखों की बीमारियों से बचाव के लिए पादाभ्यंग को रोजाना अपनाएं. यह न केवल आंखों के लिए वरदान है, बल्कि पूरे शरीर को तरोताजा रखता है. पैरों की नियमित मालिश करने से कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस होता है. हालांकि, कोई गंभीर समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)