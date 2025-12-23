सर्दियों में रूखी होकर फटने लगती है स्किन? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया क्या करने से दिखेगी सॉफ्ट और ग्लोइंग

Winter Skincare: सर्दियों का मौसम स्किन के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है. ठंडी हवा और नमी की कमी स्किन का नेचुरल ग्लो छीन लेती हैं. इससे त्वचा रूखी, बेजान और खिची-खिची दिखने लगती है, साथ ही पिगमेंटेशन भी बढ़ जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके बड़े काम का साबित हो सकता है. डर्मेटोलॉजिस्ट सुरभी बालानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कुछ आसान स्किनकेयर टिप्स बताई हैं, जिन्हें फॉलो कर आप ठंड में भी अपनी त्वचा को सॉफ्ट और ग्लोइंग बना सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

सर्दियों में कैसे रखें स्किन का ख्याल?

बहुत गरम पानी स्किन के नेचुरल ऑयल को हटा देता है. गुनगुना पानी स्किन बैरियर को सुरक्षित रखता है. ऐसे में नहाने और खासकर मुंह धोने के लिए तेज गर्म पानी का इस्तेमाल करने से बचें.

हार्श स्क्रब से बचें. माइल्ड केमिकल एक्सफोलिएंट्स इस्तेमाल करें, ताकि स्किन पर माइक्रो कट्स न हों.

ठंड में भी UV किरणें नुकसान करती हैं. SPF लिप बाम होंठों को फटने और कालेपन से बचाता है.

रात में गाढ़ी क्रीम लगाकर कॉटन सॉक्स और ग्लव्स पहनें. इससे एड़ियां और उंगलियां फटने से बचेंगी.

सर्दियों में फोम फेसवॉश स्किन को और ड्राई कर देता है. ऐसे में मिल्क या क्रीम क्लेंजर बेहतर होते हैं.

हायलूरोनिक एसिड, ग्लिसरीन या पैंथेनॉल को हल्की गीली स्किन पर लगाएं, फिर मॉइस्चराइजर लगाएं. वहीं, बॉडी के लिए नहाने के बाद गीली स्किन पर नारियल तेल लगाकर हल्का पोंछें, फिर बॉडी लोशन लगाएं. इससे आपकी त्वचा सॉफ्ट रहती है.

हफ्ते में 2–3 बार रात को सोने से पहले मुंह के कोने, नाक के पास, एड़ियां या एक्जिमा पैच पर रात में मोटी क्रीम लगाएं.

रेटिनॉल और AHAs बंद न करें, बस उनकी फ्रीक्वेंसी 30–40% कम कर दें.

यह नियम स्किन में 2–3 गुना ज्यादा नमी लॉक करता है.

अल्कोहल वाले परफ्यूम की जगह ऑयल परफ्यूम इस्तेमाल करें, इससे भी स्किन ड्राई नहीं होगी.

जेल की जगह क्रीम या मिनरल सनस्क्रीन चुनें, क्योंकि जेल जल्दी सूख जाता है.

इन सब से अलग पहले मॉइस्चराइजर, फिर रेटिनॉल और फिर मॉइस्चराइजर लगाएं, इससे फ्लेकिंग कम होगी.

डॉक्टर सुरभी बालानी के अनुसार, इन आसान टिप्स को अपनाकर आप पूरी सर्दी अपनी स्किन को हेल्दी, सॉफ्ट और ग्लोइंग रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.