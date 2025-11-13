विज्ञापन
सानिया मिर्जा को तलाक के बाद आया पैनिक अटैक, जानिए कब और क्यों होता Panic Attack और इससे लक्षण

Sania Mirza Panic Attack: तलाक, अकेलेपन, जिम्मेदारियों का बोझ और सामाजिक दबाव ये सब मिलकर किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना सकते हैं. आइए समझते हैं कि पैनिक अटैक क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं.

Sania Mirza अपने यूट्यूब शो "सर्विंग इट अप विद सानिया" में एक भावुक पल शेयर किया.

Panic Attack After Divorce: सानिया मिर्जा, भारत की टेनिस स्टार और लाखों महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं. उन्होंने हाल ही में सानिया मिर्जा अपने यूट्यूब शो "सर्विंग इट अप विद सानिया" में एक भावुक पल शेयर करते हुए टूट गईं. उन्होंने बताया कि शोएब मलिक से तलाक के बाद उन्हें  पैनिक अटैक हुआ. एक ऐसा पल आया जब वह कांप रही थीं और अगर उनकी दोस्त फराह खान साथ न होतीं, तो वह उस दिन का लाइव शो नहीं कर पातीं. यह बयान सिर्फ एक सेलिब्रिटी की निजी जिंदगी नहीं, बल्कि एक गंभीर मानसिक समस्या की ओर इशारा करता है.

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल हेल्थ की बातें खुलकर होना बेहद जरूरी है. तलाक, अकेलेपन, जिम्मेदारियों का बोझ और सामाजिक दबाव ये सब मिलकर किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना सकते हैं. आइए समझते हैं कि पैनिक अटैक क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और क्यों यह तलाक जैसे भावनात्मक झटकों के बाद सामने आता है.

पैनिक अटैक क्या होता है? | What Is a Panic Attack?

पैनिक अटैक एक अचानक और तीव्र डर या बेचैनी की स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है. इसमें दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत, पसीना, कंपकंपी और बेहोशी जैसा एहसास होता है. यह आमतौर पर 10 से 20 मिनट तक रहता है लेकिन व्यक्ति को लगता है कि वह कंट्रोल खो रहा है.

तलाक के बाद आया पैनिक अटैक:

तलाक एक भावनात्मक तूफान होता है. खासकर तब जब उसमें बच्चे, समाज और करियर भी शामिल हों. भावनात्मक अस्थिरता, अकेलापन और भविष्य की चिंता पैनिक अटैक को ट्रिगर कर सकती है. सानिया मिर्जा जैसी सफल महिला भी इससे अछूती नहीं रहीं. यह दिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य किसी को भी प्रभावित कर सकता है.

एकल मां होने की जिम्मेदारी मानसिक दबाव:

सानिया ने यह भी शेयर किया कि एकल मां होने की जिम्मेदारी उनके लिए आसान नहीं रही. बच्चों की परवरिश, काम का दबाव और निजी जीवन की चुनौतियां मिलकर क्रॉनिक स्ट्रेस पैदा करती हैं. ऐसे में अगर भावनात्मक सपोर्ट न मिले, तो पैनिक अटैक जैसी स्थिति आ सकती है.

पैनिक अटैक के लक्षण | Symptoms of a Panic Attack

  • तेज धड़कन और सांस फूलना
  • हाथ-पैर कांपना
  • सीने में दर्द या भारीपन
  • डर या मौत का एहसास
  • सोचने में कठिनाई

पैनिक अटैक से कैसे निपटें? | How to deal with panic attacks?

  • गहरी सांस लेना और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना.
  • किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना.
  • योग और मेडिटेशन से मन को शांत करना.
  • थैरेपी या काउंसलिंग लेना. यह सबसे असरदार तरीका है.
  • नींद और खानपान का ध्यान रखना.

सानिया मिर्जा की कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य की बात करना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत है. पैनिक अटैक एक आम लेकिन गंभीर स्थिति है, जिसे समझना और समय पर मदद लेना बेहद जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

