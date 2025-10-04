तीसरी पत्नी सना जावेद से भी तलाक ले रहे सानिया मिर्जा के एक्स हसबैंड शोएब मलिक, शादी को नहीं हुए 2 साल भी पूरे

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो पूर्व क्रिकेटर अपनी तीसरी पत्नी सना जावेद से भी तलाक लेने जा रहे हैं. शोएब और सना ने बीते साल के पहले महीने में ही निकाह किया था और अपने निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर खूब बधाईयां लूटी थीं. अब कहा जा रहा है कि दोनों की राहे अलग होने जा रही है और दोनों ही तलाक ले रहे हैं. शोएब इससे पहले अपनी दूसरी पत्नी और भारत की पूर्व स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से तलाक ले चुके हैं और उनका तीसरा रिश्ता भी खत्म होने की कगार पर है.



शोएब-सना का होगा तलाक ?

आपको बता दें, जनवरी 2024 में शोएब और सना ने कराची में एक प्राइवेट सेरेमनी में निकाह किया था. उस वक्त शोएब की शादी की खूब चर्चा हुई थी. शोएब और सना शादी से पहले एक-दूजे को डेट कर रहे थे और दोनों रिलेशनशिप में थे. उनके तलाक की खबरों ने तब जोर पकड़ा, जब हाल ही में एक इवेंट में दोनों अलग-अलग नजर आए थे. पूरे इवेंट में दोनों ना तो पास आए और ना ही दोनों के बीच कोई बातचीत हुई. इस वीडियो में शोएब ऑटोग्राफ साइन करते दिख रहे हैं. सना को दूसरी दिशा में देखा जा सकता है. ऐसे में कपल की इस दूरी की वजह से दोनों के अलग होने की अटकलें तेज होने लगी हैं.



शोएब की पूर्व पत्नियां

शोएब मलिक ने साल 2002 में पहले आयशा सिद्दीकी से शादी रचाई थी और साल 2010 में उनकी यह शादी टूट गई थी. पहले तलाक के बाद शोएब ने साल 2010 में ही सान्या मिर्ज़ा से निकाह किया था, जिसका भारत में खूब विरोध हुआ था. शोएब और सानिया का रिश्ता 13 साल तक चला और दोनों ने साल 2023 में एक-दूजे से तलाक ले लिया था. सान्या से तलाक लेने के अगले ही साल 2024 में शोएब की लाइफ में सना जावेद आई थीं और जनवरी 2024 में दोनों निकाह कर लिया था. अभी इनके निकाह को 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और इनके अलग होने की खबरों ने खूब जोर पकड़ा हुआ है.



