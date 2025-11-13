विज्ञापन
विशेष लिंक

सांस लेना अब हुआ आसान! जानिए कैसे कुछ साधारण चीजों से आप बना सकते हैं अपना खुद का एयर प्यूरीफायर

Homemade Air Purifier: कम खर्च में घर की हवा को बनाएं साफ. जानें घर पर एयर प्यूरीफायर बनाने का आसान तरीका और सांस लें शुद्ध, ताजी हवा में.

Read Time: 3 mins
Share
सांस लेना अब हुआ आसान! जानिए कैसे कुछ साधारण चीजों से आप बना सकते हैं अपना खुद का एयर प्यूरीफायर
Homemade Air Purifier: घर पर बनाएं आसान और सस्ता एयर प्यूरीफायर, बिना ज्यादा खर्च के साफ हवा का उपाय.

Low Cost Air Purifier: आजकल बढ़ते प्रदूषण के बीच शुद्ध हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है. हर किसी के घर में एयर प्यूरीफायर होना ज़रूरी बन गया है, लेकिन महंगे दामों के कारण हर कोई इसे खरीद नहीं पाता. अगर आप भी साफ हवा चाहते हैं लेकिन बजट कम है, तो यह घरेलू उपाय आपके लिए है. चलिए जानते हैं कि आप घर पर ही साधारण चीज़ों से एक असरदार एयर प्यूरीफायर कैसे बना सकते हैं.

आज के समय में शहरों और कस्बों में हवा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है. प्रदूषण के कारण सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं. इस स्थिति में अगर आपके पास एयर प्यूरीफायर नहीं है, तो घर पर बना हुआ प्यूरीफायर आपकी काफी मदद कर सकता है.

इसे भी पढ़ें: पॉल्यूशन से होने वाली खांसी और कफ में असरदार है ये देसी काढ़ा, जानिए रोज पीने के जबरदस्त फायदे

जरूरी सामान:

  • एक मध्यम आकार की प्लास्टिक बाल्टी या डिब्बा
  • छोटा टेबल फैन
  • HEPA या सामान्य एयर फिल्टर शीट (हार्डवेयर या ऑनलाइन स्टोर से आसानी से मिल जाएगा)
  • टेप या मजबूत रबर बैंड
  • कैंची और स्क्रू ड्राइवर

बनाने की प्रक्रिया:

  • सबसे पहले बाल्टी के ढक्कन में फैन के बराबर गोल छेद करें.
  • फैन को इस तरह लगाएं कि हवा बाल्टी के अंदर की ओर जाए.
  • बाल्टी के साइड में कुछ छोटे छेद बनाएं ताकि फिल्टर की गई हवा बाहर निकल सके.
  • HEPA फिल्टर शीट को बाल्टी के अंदर उस जगह लगाएं जहाँ से हवा गुजरेगी.
  • फिल्टर को टेप या रबर बैंड की मदद से अच्छी तरह चिपका दें.
  • अब फैन को बिजली से जोड़ें और चालू करे. 

जैसे ही फैन चालू होगा, हवा फिल्टर से होकर गुज़रेगी और उसमें मौजूद धूल, धुआं और अन्य प्रदूषक रुक जाएंगे. बाहर जो हवा निकलेगी, वह पहले से कहीं ज़्यादा साफ और ताज़ा होगी.

इसे भी पढ़ें: सुबह उठते ही ये 5 काम मत करना कभी, वर्ना दिनभर थकान पीछा नहीं छोड़ेगी आपका

देखभाल के सुझाव:

फिल्टर शीट को हर 2 से 3 हफ्ते में बदलें या साफ करें ताकि एयर प्यूरीफायर हमेशा अच्छे से काम करे. अगर आप चाहें तो एक अतिरिक्त कार्बन फिल्टर भी लगा सकते हैं जिससे बदबू और हानिकारक गैसें भी हट जाएंगी.

थोड़ी सी मेहनत और कुछ घरेलू सामान से आप आसानी से एक कम खर्चीला और उपयोगी एयर प्यूरीफायर बना सकते हैं. यह न केवल पैसे बचाता है बल्कि घर की हवा को भी ताज़ा और स्वस्थ रखता है. आज ही यह तरीका अपनाएं और खुद बनाएं अपने घर का साफ हवा देने वाला साथी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Homemade Air Purifier In Hindi, Ghar Par Air Purifier Kaise Banaye, DIY Air Purifier, Clean Air At Home, Low Cost Air Purifier, Air Filter Home Hack
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com