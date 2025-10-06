बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 हरी पत्तियां, हार्ट को हेल्दी बनाए रखने का भी कारगर घरेलू तरीका

Green Leaves For Cholesterol: शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आज बहुत से लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है. दरअसल आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट के कारण नसों की दीवारों पर मोम जैसा पदार्थ चिपक जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है. जब नसें संकरी हो जाती हैं, तो ब्लड फ्लो बिगड़ जाता है और हार्ट तक पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिससे कई बार हार्ट अटैक, कार्डिएक अरेस्ट जैसी दिक्कतें होती हैं. हालांकि दिल की सेहत को नजरअंदाज करना आम बात हो गई है. जंक फूड, तनाव और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल तेजी से बढ़ता जा रहा है. यह बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे दिल की बीमारियों का कारण बनता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ घरेलू उपायों से हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और दिल को मजबूत बना सकते हैं. खासतौर पर कुछ हरी पत्तियां ऐसी होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बेहद असरदार होती हैं. ये पत्तियां न सिर्फ दिल को हेल्दी रखती हैं, बल्कि शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करती हैं.

5 चमत्कारी हरी पत्तियों जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार हैं

1. मेथी के पत्ते (Fenugreek Leaves)

मेथी के पत्तों में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं. ये शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाते हैं. रोजाना सब्जी या पराठे में मेथी के पत्तों का सेवन दिल के लिए फायदेमंद होता है.

2. पालक (Spinach)

पालक आयरन, फाइबर और विटामिन K से भरपूर होता है. इसमें मौजूद ल्यूटिन नामक तत्व धमनियों को साफ रखने में मदद करता है. पालक का सूप या सब्जी को डाइट में शामिल करना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने का आसान तरीका है.

3. धनिया के पत्ते (Coriander Leaves)

धनिया के पत्तों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दिल की सूजन को कम करते हैं. ये पाचन को सुधारते हैं और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं. चटनी या सलाद में धनिया का इस्तेमाल दिल को हेल्दी बनाए रखता है.

4. तुलसी के पत्ते (Basil Leaves)

तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. ये तनाव को कम करते हैं और हार्ट रेट को बैलेंस करते हैं. रोज सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है.

5. करी पत्ते (Curry Leaves)

करी पत्ते लिवर को डिटॉक्स करते हैं और फैट मेटाबोलिज्म को सुधारते हैं. ये शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करते हैं. सब्जी या दाल में करी पत्तों का तड़का स्वाद के साथ सेहत भी देता है.

