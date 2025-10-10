विज्ञापन
एक दिन में कितनी बार चाय और कॉफी पीना चाहिए, जानिए यहां

अगली बार जब आप अपनी चाय या कॉफ़ी का कप उठाएं, तो जरा इन बातों को याद कर लें. अपनी सेहत का ख़्याल रखना सबसे ज़रूरी है!

Read Time: 3 mins
गाइडलाइन्स साफ़ कहती हैं कि हमें एक दिन में 300mg से ज़्यादा कैफ़ीन नहीं लेना चाहिए.

Right way to drink tea or coffee : हम भारतीयों के लिए चाय और काफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि सुबह की शुरुआत, थकान मिटाने का जरिया और दोस्तों के साथ गपशप का बहाना भी है. सुबह उठते ही बेड-टी से लेकर शाम की थकावट दूर करने वाली काफी तक, ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक दिन में कितनी बार चाय और कॉफी पीना हेल्दी होता है? आइए जानते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (NIN) की फूड गाइडलाइन्स क्या कहती है...

तो कितनी चाय-कॉफी पीनी चाहिए?

ICMR की गाइडलाइन्स के मुताबिक, चाय और कॉफी दोनों में कैफीन होता है, जो हमारे दिमाग को तेजी देता है और इसकी आदत भी लग सकती है.

  • एक कप (150ml) फिल्टर कॉफी में 80-120mg कैफीन होता है.
  • इंस्टेंट कॉफी में 50-65mg कैफीन होता है.
  • वहीं, चाय में 30-65mg कैफीन होता है.
  • गाइडलाइन्स साफ कहती हैं कि हमें एक दिन में 300mg से ज्यादा कैफीन नहीं लेना चाहिए.

जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए

  • चाय और कॉफी को लिमिट में पीना चाहिए. इनमें टैनिन नाम का एक पदार्थ होता है जो शरीर में आयरन को अब्ज़ॉर्ब होने से रोक सकता है.
  • खाने से कम से कम एक घंटा पहले और खाने के एक घंटा बाद तक चाय या कॉफी पीने से बचें. इससे आपके खाने के पोषक तत्व शरीर में अच्छे से लग पाएंगे.
  • वहीं, ज़्यादा कॉफी पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल की धड़कनें भी बेकाबू हो सकती हैं. हद से ज्यादा कॉफी खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) और टोटल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ज्यादा चाय भी शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ा सकती है.

चाय के फायदे क्या हैं

ऐसा नहीं है कि चाय सिर्फ नुकसान ही करती है. चाय में फ़्लेवोनोइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो दिल के लिए अच्छे होते हैं और कई बीमारियों से बचाते हैं. इसमें थियोब्रोमाइन और थियोफिलाइन भी होता है, जो धमनियों को आराम देकर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन ICMR कहता है कि चाय के ये फायदे तभी मिलते हैं जब इसे दूध के बिना और कम मात्रा में पिया जाए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

